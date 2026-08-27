Visa americana hoy: la justificación del Departamento de Estado para suspender todas las citas en consulados de EE.UU.

El Departamento de Estado de Estados Unidos (DOS, por sus siglas en inglés) puso en marcha una capacitación para los funcionarios que trabajan en sus embajadas y consulados a nivel internacional. Como consecuencia, algunas entrevistas para visas fueron suspendidas temporalmente mientras se desarrolla este proceso.

EE.UU. suspende citas de visas mientras realiza capacitaciones sobre carga pública

“A principios de agosto el Departamento de Estado puso en marcha una iniciativa global de capacitación en todas nuestras embajadas y consulados del mundo”, señaló un portavoz del DOS a CNN. La medida está vinculada con la aplicación de los criterios relacionados con la denominada “carga pública”.

La iniciativa forma parte de una estrategia del gobierno de Trump para endurecer los controles migratorios y restringir el acceso a beneficios sociales Fotomontaje realizado con IA (Instagram Donald Trump y Magnific)

El objetivo del entrenamiento es que los agentes consulares cuenten con pautas comunes para analizar la situación de quienes buscan obtener una visa de inmigrante. Según la explicación oficial, los funcionarios deberán evaluar de manera individual las solicitudes y considerar si existe la posibilidad de que una persona dependa de servicios públicos estadounidenses después de establecerse en el país norteamericano.

“Para dar cabida a esta capacitación exhaustiva, se ajustarán las citas para los servicios de visas. Siempre que se producen cambios en las citas para entrevistas de visas, las embajadas y los consulados comunican cualquier modificación directamente a los solicitantes”, anunció el portavoz.

Qué pasa con las entrevistas para la visa americana ya programadas

Las personas que tenían una entrevista prevista pueden recibir una comunicación de la embajada o el consulado correspondiente. En esos avisos se informa si la cita fue modificada y cuáles son los pasos que deberá seguir el solicitante.

En los casos en que una entrevista sea reprogramada, la nueva fecha puede no aparecer de inmediato. Por ese motivo, quienes tengan un trámite en curso deberán permanecer atentos a las comunicaciones oficiales y consultar el sistema de citas cuando corresponda.

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La suspensión de algunas entrevistas no fue presentada como una interrupción permanente de los servicios consulares. Sin embargo, hasta el momento, no se estableció un calendario general para determinar cuándo finalizarán los cambios en las agendas.

“Un EE.UU. más próspero implica garantizar que no sea probable que los solicitantes de visas se conviertan en una carga pública, según se define en las leyes y normativas de EE.UU., ni que lleguen a depender de las prestaciones públicas reservadas para los estadounidenses que reúnen los requisitos y las necesitan”, afirmó el portavoz al medio.

Quiénes pueden continuar su trámite de visa con normalidad

La pausa vinculada con esta capacitación está dirigida principalmente a los procesos de visas de inmigrante. Por lo tanto, las personas que solicitan determinados permisos temporales pueden continuar con sus trámites conforme a los procedimientos establecidos para esas categorías.

La suspensión temporal de citas no afecta a todos los solicitantes, ya que está dirigida específicamente a los trámites de visas de inmigrante Freepik

Entre ellas se encuentran quienes solicitan permisos para turismo, negocios, estudios u otros motivos que no implican la intención de establecer una residencia permanente en EE.UU. Las visas B1 y B2 son algunas de las que no forman parte de la suspensión descrita.

La decisión se produce mientras el gobierno de Donald Trump impulsa modificaciones destinadas a reforzar los controles migratorios y revisar las condiciones de ingreso y permanencia en EE.UU. En enero, el DOS había suspendido la emisión de visas de inmigrante para ciudadanos de numerosos países bajo el argumento de que algunas personas podrían depender de asistencia pública.