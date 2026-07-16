El Uscis exigirá un nuevo trámite a extranjeros que quieran extender su estadía en EE.UU.

La administración Donald Trump aprobó una modificación del régimen migratorio para visas de no inmigrante que establece límites de permanencia para estudiantes internacionales, visitantes de intercambio y periodistas extranjeros. La norma elimina el mecanismo conocido como “duración del estatus” (D/S), vigente desde fines de la década de 1970, y lo reemplaza por autorizaciones de ingreso con un plazo determinado.

Cómo serán los nuevos límites para las visas F, J e I

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), el objetivo es reforzar los controles migratorios, reducir maniobras fraudulentas y ampliar la supervisión sobre quienes ingresan al país con las clasificaciones F, J e I. La regla está prevista para entrar en vigor 60 días después de su publicación oficial, programada para el 17 de julio, aunque la fecha queda sujeta a la revisión del Congreso.

La administración de Trump emitió una norma definitiva que elimina la figura de la "duración del estatus" para estudiantes extranjeros, visitantes de intercambio y representantes de medios de comunicación AFP/Pexels

Las personas que ya se encuentran en EE.UU. bajo el esquema de duración del estatus tendrán reglas transitorias. Los estudiantes F y visitantes J podrán permanecer hasta la fecha de finalización indicada en sus documentos o hasta cuatro años después de la entrada en vigor, lo que ocurra primero.

La normativa dispone que:

Los estudiantes con clasificación F y los participantes de programas de intercambio con clasificación J podrán ser admitidos durante el tiempo de su programa académico o de intercambio, con un máximo de cuatro años.

con un máximo de cuatro años. Los periodistas y representantes de medios con clasificación I podrán ser admitidos durante el tiempo necesario para cumplir su actividad, con un máximo general de 240 días. El límite será de 90 días para quienes presenten pasaportes de la República Popular China, excepto los expedidos por Hong Kong o Macao.

con un máximo general de 240 días. El límite será de 90 días para quienes presenten pasaportes de la República Popular China, excepto los expedidos por Hong Kong o Macao. Estos plazos corresponden al período autorizado de permanencia en EE.UU. y no necesariamente a la vigencia de la visa estampada en el pasaporte.

en el pasaporte. Quienes necesiten extender su permanencia deberán iniciar un trámite formal de Extensión de Estancia ( EOS , por sus siglas en inglés) ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración ( Uscis ).

( , por sus siglas en inglés) ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración ( ). El procedimiento incluirá controles biométricos, revisión de antecedentes y una evaluación para verificar que el solicitante mantiene su condición migratoria.

Cambios para estudiantes internacionales

La reforma también modifica las reglas aplicables a quienes cursan estudios en Estados Unidos. Para los estudiantes F admitidos bajo el nuevo sistema, el período disponible para abandonar el país o solicitar otra autorización migratoria después de finalizar el programa o la capacitación práctica se reducirá de 60 a 30 días.

Además, se incorporan restricciones para modificar carreras, niveles educativos o instituciones. Los estudiantes de niveles inferiores al posgrado no podrán cambiar de objetivo académico ni trasladarse a otra institución durante el primer año, salvo que el Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio autorice una excepción por circunstancias atenuantes.

Los estudiantes de posgrado no podrán cambiar su objetivo educativo en ningún momento del programa. Tampoco podrán trasladarse a otra institución, salvo que reciban una excepción por circunstancias atenuantes, como el cierre de la universidad o la imposibilidad prolongada de impartir clases..

Otra disposición establece un límite acumulado de 24 meses para los programas independientes de enseñanza del idioma inglés, incluidos los recesos y las vacaciones anuales. Los estudios completados antes de la entrada en vigor de la regla no se contabilizarán dentro de ese máximo

Los estudiantes (visas F) y visitantes de intercambio (visas J) serán admitidos por la duración de su programa, pero sin exceder un máximo de cuatro años Imagen creada con IA

El debate entre seguridad migratoria y educación internacional

El DHS sostuvo que la eliminación de la “duración del estatus” corrige un mecanismo que, durante décadas, permitió que algunos extranjeros prolongaran su permanencia mediante la inscripción continua en programas académicos.

“Al implementar límites claros y definidos para estas visas, EE.UU. recupera su capacidad para examinar, investigar y monitorear adecuadamente a las personas dentro de sus fronteras”, aseguró el secretario del DHS, Markwayne Mullin, en un comunicado.