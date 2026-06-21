Para obtener la green card: el Uscis avanza con proyecto de visas EB-5 y hay tiempo hasta el 30 de septiembre

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) aprobó de manera oficial el proyecto rural EB-5 de Alpine 93/40, ubicado en Whitefish, Montana. Con esta decisión, se abrió la Fase II de la oferta EB-5, que brinda nuevas oportunidades de obtener el documento a inversores extranjeros, con un proceso que acelera el camino hacia la green card.

El avance del Uscis con el proyecto de visas EB-5 para obtener la green card

El proyecto EB-5 recibió recientemente la aprobación I-956F del Uscis, lo que marca un nuevo paso para su concreción. La decisión de las autoridades valida el plan de negocios, la estructura de capital y las proyecciones de creación de empleo de la iniciativa.

La participación mediante inversiones en la construcción del proyecto permite aplicar al proceso de la visa EB-5 Freepik

El desarrollo, según un comunicado de US Immigration Fund (USIF) difundido por Business Wire, es un complejo residencial y hotelero diseñado para satisfacer la creciente demanda de alojamientos de lujo y propiedades inmobiliarias. Está gestionado por el propio USIF, un centro regional líder del programa EB-5 que ofrece a empresarios globales una vía hacia la residencia permanente a través de inversiones.

La estimación es que generaría más de 483 empleos, lo que representa un margen de creación del 27% por encima del mínimo requerido para los inversionistas EB-5. Actualmente, la oferta está estructurada para un total de 38 participantes, con un número limitado de plazas disponibles.

Al tratarse de una construcción en un Área de Empleo Seleccionada (TEA) de carácter rural, los peticionarios son elegibles para el procesamiento prioritario de sus solicitudes bajo la Ley de Integridad y Reforma EB-5 de 2022.

En cuanto al avance, los directivos señalaron que la Fase I comenzó en junio de 2025 y tiene un progreso superior al 59%, con una fecha estimada de finalización sustancial para el 15 de diciembre de 2026. De este modo, la Fase II está programada para comenzar en el cuarto trimestre de 2026.

Los inversores extranjeros con visa EB-5 obtienen un camino acelerado hacia la green card Imagen generada con Inteligencia Artificial

Fecha límite: cómo participar del proyecto antes del 30 de septiembre

Los directivos remarcaron que los empresarios extranjeros que deseen aplicar al proceso deben contactar a USIF para obtener información detallada y asegurar uno de los cupos restantes. Es importante presentar la solicitud ante el Uscis antes del 30 de septiembre, establecida como la fecha límite para recibir la protección de “derechos adquiridos”.

Según la firma de abogados Offit Kurman, las personas que presenten su solicitud antes de esta fecha se aseguran de que el Uscis procese su caso incluso si el Programa de Centros Regionales EB-5 expira en el futuro. Por este motivo, representa el momento más seguro para presentar la solicitud, de acuerdo con los especialistas.

Dado que el Programa de Centros Regionales EB-5 está actualmente autorizado hasta el 30 de septiembre de 2027, los inversionistas aún pueden presentar peticiones después de la fecha límite de 2026. No obstante, las solicitudes que se entreguen entre el 1° de octubre de 2026 y el 30 de septiembre de 2027 no cuentan con la misma protección garantizada.

“Este es un hito importante para Alpine 93/40 y una oportunidad atractiva para los inversionistas antes de la fecha límite de presentación de solicitudes del 30 de septiembre”, remarcó Nicholas Mastroianni III, presidente y director de marketing de USIF. Los canales oficiales de contacto son:

Correo electrónico: info@usifund.com.

info@usifund.com. Sitios web: visitar VisaEB-5.com o el sitio web oficial de USIF.

visitar VisaEB-5.com o el sitio web oficial de USIF. Teléfono: 855.EB5.USIF o al 561-799-1883 (extensión 156)

Es importante remarcar que el programa EB-5 a través de USIF requiere una inversión de US$800 mil en proyectos inmobiliarios que generen empleo. Las personas que participan obtienen un camino acelerado hacia la residencia permanente, o green card. A su vez, los inversores deben tener en cuenta que tienen que presentar su propia petición (como el formulario I-526E) para iniciar el proceso hacia la residencia permanente.

Informe oficial del Uscis muestra los números detrás de la aprobación de green cards en el último año

Cómo obtener la green card mediante las visas EB-5

En su página web oficial, el Uscis indica que el proceso para conseguir la residencia permanente a través de la categoría es el siguiente: