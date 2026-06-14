Green card por ajuste de estatus: el documento financiero que puede definir si Uscis aprueba o frena el trámite

El Formulario I-864, conocido como Affidavit of Support, es uno de los documentos que puede influir en la aprobación de una solicitud de green card por ajuste de estatus. Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés), la mayoría de los inmigrantes patrocinados por familiares y ciertos extranjeros patrocinados por empleadores deben presentar este requisito.

¿Qué es el Formulario I-864?

El Affidavit of Support es una declaración de sostenimiento económico que funciona como un contrato legal entre quien patrocina al inmigrante y el gobierno de Estados Unidos, explican en el sitio del Uscis.

Uscis exige este documento para demostrar que el inmigrante cuenta con respaldo económico suficiente y no dependerá de asistencia pública Fotomontaje realizado con IA (Magnific y Uscis)

Mediante este compromiso, el responsable del patrocinio asume la obligación de respaldar financieramente a la persona beneficiaria. Esta responsabilidad puede generar consecuencias financieras. Si el inmigrante patrocinado recibe determinados beneficios públicos sujetos a evaluación de recursos económicos, la entidad que otorgó esa ayuda puede solicitar al patrocinador el reembolso de los fondos utilizados.

La evidencia financiera que exige Uscis

La agencia establece una serie de pruebas económicas que deben acompañar la presentación. Para todos los patrocinadores, la lista incluye:

Copia de la declaración federal de impuestos correspondiente al año más reciente.

Formularios W-2 del último período fiscal.

Formularios 1099 y otros comprobantes de ingresos declarados.

Explicaciones o pruebas que justifiquen la ausencia de una declaración tributaria cuando corresponda.

Además, el organismo señala que pueden incorporarse elementos adicionales para reforzar la evaluación económica del caso, como declaraciones fiscales de los últimos tres años, recibos de sueldo de los seis meses más recientes o una carta emitida por el empleador.

¿Qué documentos adicionales puede solicitar Uscis?

Los requisitos varían según la situación particular de cada patrocinador. Las personas que trabajan por cuenta propia deben aportar registros tributarios que permitan verificar los ingresos obtenidos mediante su actividad comercial.

Cuando se utilizan ingresos de otros integrantes del hogar para cumplir con las exigencias económicas, cada una de esas personas debe completar un Formulario I-864A. En algunos casos también deben acreditar que residen en el mismo domicilio y demostrar la relación que mantienen con el patrocinador.

Por otra parte, quienes recurran a bienes para alcanzar los niveles económicos requeridos deben presentar pruebas sobre la ubicación, propiedad, fecha de adquisición y valor de esos activos. También deben informar la existencia de gravámenes, deudas u otras obligaciones vinculadas a esos bienes.

Los patrocinadores conjuntos, patrocinadores sustitutos y algunos familiares de inmigrantes patrocinados por empleadores deben aportar además evidencia de ciudadanía estadounidense, residencia permanente legal o condición de nacional de Estados Unidos.

Los errores que pueden afectar la presentación del documento financiero

Uscis recomienda completar cada sección de manera precisa y verificar que toda la información requerida se encuentre incluida antes del envío. Entre los datos considerados obligatorios figuran:

Apellido del patrocinador.

Dirección del patrocinador.

Número de Seguro Social.

Firma del patrocinador.

La agencia advierte que cualquier presentación sin firma será rechazada. También señala que quienes envíen el trámite por correo deben utilizar la edición vigente del documento, que se encuentra disponible en su web oficial.

El patrocinador puede enfrentar responsabilidades económicas si el beneficiario recibe determinados beneficios públicos sujetos a evaluación de recursos Fotomontaje realizado con IA (Magnific y Uscis)

La firma del Formulario I-864 no constituye únicamente un requisito dentro del proceso migratorio. Según recordó Uscis, se trata de una obligación legal vinculante. Por ese motivo, recomienda que las personas evalúen su capacidad económica antes de asumir el compromiso de patrocinio financiero.