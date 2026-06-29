Pasaporte 250 de EE.UU.: la tarifa extra de US$60 y el requisito de viaje urgente para pedirlo en Washington

El nuevo pasaporte conmemorativo de Estados Unidos ofrece la oportunidad de solicitar una libreta de edición limitada que homenajea el 250° aniversario de la independencia del país norteamericano. Algunas personas podrán pedirlo mediante una cita urgente si pagan la tarifa acelerada de 60 dólares, además de los cargos habituales.

Los detalles del pasaporte 250 de EE.UU.

Según informó el Departamento de Estado de Estados Unidos (DOS, por sus siglas en inglés) en su sitio web, la edición limitada tendrá arte personalizado e imágenes mejoradas en la portada, la contraportada y las cubiertas interiores.

La libreta tendrá 28 páginas, el mismo tamaño que el formato estándar Magnific

El documento conservará las mismas características de seguridad del pasaporte estadounidense estándar. La emisión estará disponible mientras haya existencias disponibles para cubrir la demanda.

La identificación se emitirá en la Agencia de Pasaportes de Washington D.C. desde el 6 de julio. Los solicitantes podrán programar una cita presencial en esa sede o asistir a un evento especial de aceptación de solicitudes.

El trámite solo se podrá realizar mediante esas vías. La edición conmemorativa no se entregará a quienes presenten la solicitud por:

Internet

Correo

En una embajada o consulado en el exterior

El documento tiene 28 páginas, igual que la libreta estándar. Las solicitudes para el pasaporte conmemorativo usarán los formularios habituales del DOS y, según la elegibilidad de cada persona, corresponderá presentar el DS-82 o el DS-11.

Quiénes pueden pedir el pasaporte estadounidense con una cita urgente

La cita urgente está disponible para personas con viaje internacional previsto dentro de los 14 días. Desde el 6 de julio, deberán usar el sistema en línea de turnos para pasaportes y seleccionar la Agencia de Pasaportes de Washington.

La sede elegida será determinante, ya que si el solicitante elige otra agencia que la de Washington D.C., no recibirá el pasaporte conmemorativo. En esta modalidad, la persona deberá pagar la tarifa acelerada de US$60.

Los solicitantes deberán acudir a la sede habilitada o participar en eventos especiales Magnific

Ese cargo corresponde a los trámites presenciales urgentes en agencias de pasaportes y se suma a las tarifas de solicitud aplicables.

Los eventos especiales para pedir el pasaporte 250

El DOS también permitirá solicitar la edición limitada en eventos especiales de aceptación de solicitudes designados para este pasaporte. Hasta ahora, el calendario incluye dos jornadas en la Agencia de Pasaportes de Washington:

Sábado 22 de agosto, de 8 hs a 12 hs

Sábado 26 de septiembre, de 8 hs a 12 hs

En esos eventos se aplicarán las tarifas regulares y los tiempos habituales de procesamiento. El pasaporte conmemorativo será enviado por correo al solicitante.

Cuánto cuesta la edición limitada del pasaporte estadounidense

La versión conmemorativa tendrá el mismo valor que una libreta estadounidense regular. El monto final dependerá de la edad del solicitante, la modalidad del trámite y los servicios adicionales que se pidan.