Es oficial: las personas que cumplan estos seis requisitos podrán renovar su pasaporte americano en línea

El gobierno de Estados Unidos tiene una plataforma digital para el trámite de renovación del pasaporte. Para poder completarlo, será necesario cumplir con seis requisitos específicos que habilitarán el procedimiento para el usuario.

Cuáles son los seis requisitos para renovar el pasaporte de EE.UU. en línea

El único sitio oficial donde se debe realizar el trámite de renovación del pasaporte estadounidense es el de Travel State.

Los requisitos para renovar el pasaporte en línea Unsplash

Allí, se especifica que los siguientes requisitos son indispensables para completar con éxito el proceso:

Validez del documento anterior : el pasaporte debe contar con una vigencia original de diez años, además de vencer dentro del próximo año o haber expirado hace menos de cinco.

: el pasaporte debe contar con una vigencia original de diez años, además de vencer dentro del próximo año o haber expirado hace menos de cinco. Edad mínima requerida : el solicitante debe tener mínimo 25 años cumplidos al momento de comenzar el trámite.

: el solicitante debe tener mínimo 25 años cumplidos al momento de comenzar el trámite. Datos personales sin cambios : el usuario no puede modificar su información de identidad, por lo que el nombre y el sexo deben coincidir con el registro previo.

: el usuario no puede modificar su información de identidad, por lo que el nombre y el sexo deben coincidir con el registro previo. Sin planes inmediatos de viaje : la persona no debe realizar viajes internacionales durante las seis semanas posteriores al envío de la solicitud.

: la persona no debe realizar viajes internacionales durante las seis semanas posteriores al envío de la solicitud. Residencia en el territorio nacional : el ciudadano debe habitar de forma física en un estado o territorio de EE.UU. al momento de enviar el formulario web.

: el ciudadano debe habitar de forma física en un estado o territorio de EE.UU. al momento de enviar el formulario web. Posesión del documento intacto: el interesado debe conservar el pasaporte actual en buen estado, sin daños ni enmendaduras, y libre de reportes previos por robo o extravío.

Qué documentos se necesitan para renovar el pasaporte estadounidense en línea

Para renovar el pasaporte en línea, los solicitantes necesitan recopilar la documentación básica y el dinero correspondiente para abonar el trámite.

En primera instancia, el sistema pedirá los datos del pasaporte anterior para validar los números de serie correspondientes.

Para abonar las tasas oficiales, será necesario contar con una tarjeta de crédito o de débito activa. El costo del libro es de US$130, la tarjeta vale US$30 y la combinación de ambos, US$160.

Qué se necesita para renovar el pasaporte en línea en Estados Unidos Pixabay

Existe una opción adicional de entrega rápida de uno a tres días con un pago extra de US$22,05. Además, el solicitante debe cargar una fotografía digital que cumpla de forma estricta con los estándares de iluminación y de encuadre.

Por su parte, la plataforma solicitará información personal e intransferible como el número de Seguro Social y los datos de un contacto para emergencias.

En ese sentido, las autoridades aconsejan conservar el documento viejo en un lugar seguro para su uso futuro como prueba de ciudadanía.

La renovación en línea está disponible solo cuando se mantiene el mismo tipo de pasaporte que posee el ciudadano en la actualidad. El cambio de libro a tarjeta o viceversa se debe realizar por correo.

Qué tener en cuenta al renovar el pasaporte en línea

Una vez haya ingresado a la plataforma, el usuario debe ingresar los datos sin gestores de por medio .

. Esto se debe a que está prohibido contratar servicios de terceros para responder formularios.

Por otro lado, la sesión del navegador posee un tiempo límite de actividad por motivos de seguridad. El sistema invalidará el documento de viaje anterior de manera inmediata al recibir el pago del nuevo.

Cómo renovar el pasaporte en línea en EE.UU.

También se recomienda verificar la estabilidad de la conexión a internet antes de iniciar el guardado de los archivos multimedia.

Si la plataforma presenta fallas en los servidores, el solicitante puede llamar directamente a la línea telefónica de asistencia al cliente 877-487-2778.