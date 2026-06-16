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E-Verify+: actualizaciones con el nuevo sistema digital para verificar empleados migrantes en EE.UU.

La actualización del Uscis busca facilitar el proceso para los empleadores al introducir nuevas funciones; lo que hay que saber

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El sistema E-Verify+ es utilizado en Estados Unidos para verificar que los migrantes estén habilitados para trabajar legalmenteImagen ilustrativa generada con IA

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) comenzó a implementar gradualmente E-Verify+, una actualización del sistema utilizado para verificar que los migrantes estén habilitados para trabajar legalmente. Este martes 16 de junio organizó un seminario digital en el que se dieron detalles sobre el proceso, su utilización y sus nuevas funciones.

Qué cambia con E-Verify+ para empleadores y trabajadores

Creado en 1996 con la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante, E-Verify es un sistema utilizado por empleadores en EE.UU. para verificar la situación regular de sus empleados. Ahora, el Uscis está en proceso de implementar una versión actualizada, cuyo uso se extenderá progresivamente en los próximos meses.

El nuevo sistema del Uscis es una versión actualizada de E-Verify que simplifica el proceso de verificación
El nuevo sistema del Uscis es una versión actualizada de E-Verify que simplifica el proceso de verificaciónImagen ilustrativa generada con IA

Este martes 16 de junio, según el calendario oficial del Uscis, se realizó un seminario digital con los detalles de E-Verify+.

Lo que cambia con E-Verify+ en EE.UU.

Los temas que se abordaron en la reunión, de acuerdo con la información del gobierno, fueron:

  • Los detalles de la actualización de la plataforma sobre el proceso de verificación y del formulario I-9 totalmente digital.
  • El uso de la cuenta de E-Verify y los pasos que deben seguir empleadores y trabajadores para crear y gestionar casos.
Los beneficios de E-Verify en Estados Unidos, según el Uscis
Los beneficios de E-Verify en Estados Unidos, según el Uscis

Las autoridades aclararon también que E-Verify+ aún no está configurado para funcionar con agentes de empleadores y proveedores de servicios web (proveedores de software de terceros). Por este motivo, estos grupos utilizarán la versión tradicional por el momento.

De acuerdo con Immigration Analytics, uno de los cambios más importantes que se introducen en el programa es que las empresas podrán completar el Formulario I-9 y la verificación de elegibilidad laboral en un único proceso en línea simplificado.

La actualización comenzó a utilizarse por fases en 2024. Dado que aún no está terminada, se esperan nuevas funciones y un mayor acceso en las versiones ulteriores.

Quiénes utilizan E-Verify en EE.UU.

El sistema de verificación de elegibilidad laboral se usa en EE.UU.; sin embargo, para gran parte de los empleadores es voluntario, salvo excepciones por leyes locales.

E-Verify es obligatorio para el gobierno federal, así como para los contratistas y subcontratistas federales. Según el National Immigration Forum, los sectores que más lo utilizan son:

  • Servicios profesionales, científicos y técnicos
  • Servicios de comida y bebida
  • Servicios administrativos y de apoyo
  • Contratistas especializados
  • Asistencia social
  • Servicios de atención médica ambulatoria
  • Gestión de empresas y corporaciones
El DHS propone la obligación de utilizar E-Verify en la renovación del permiso de trabajo de personas con parole
El DHS propone la obligación de utilizar E-Verify en la renovación del permiso de trabajo de personas con paroleFreepik / DHS

Recientemente, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) publicó en el Registro Federal una propuesta que vincula las renovaciones de la autorización de empleo (EAD) de migrantes con parole con la herramienta de verificación de la siguiente manera:

  • Para renovar el EAD, la persona debería demostrar que ya tiene trabajo o que busca un puesto con un empleador o posible patrocinador inscrito y en buen estado en E-Verify.
  • El peticionario deberá proporcionar el nombre del empleador tal como aparece en el sistema y su Número de Identificación de Compañía de E-Verify en su solicitud de renovación. Sin esta información, la renovación no será aprobada.
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