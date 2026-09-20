Es oficial: un juez frenó el fin de la extensión automática del permiso de trabajo, pero el fallo tiene un límite clave

Un juez federal de California emitió una orden judicial que frena la norma del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) orientada a eliminar la extensión automática de los permisos de trabajo. La medida cautelar responde a la demanda que presentó un grupo de cónyuges de trabajadores con visado H-1B y se aplica solamente sobre ellos.

En qué consiste el fallo contra el fin de la extensión automática del permiso de trabajo

El juez David O. Carter, de la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Central de California, dictó la resolución el 11 de septiembre. El magistrado concluyó que la regla interina publicada en octubre de 2025 incumplió requisitos de la Ley de Procedimiento Administrativo y dejó sin efecto su aplicación para los siete demandantes.

Al emitir el fallo contra la norma del DHS, el tribunal determinó que la agencia federal incumplió los requisitos de la Ley de Procedimiento Administrativo Fotomontaje generado con IA

Según News Bloomberg Law, el tribunal determinó que el DHS incumplió los requisitos de la Ley de Procedimiento Administrativo. El organismo federal no justificó una causa válida para omitir la etapa de notificación y comentarios públicos previa a la regla.

El juez Carter desestimó el argumento de seguridad nacional que utilizó el gobierno para justificar la cancelación de las prórrogas. El magistrado señaló que la presencia física del individuo en el país es el riesgo de seguridad real y no su capacidad para desempeñar un empleo.

En ese marco, el juzgado concluyó que la norma interina no aporta ninguna solución para eliminar esa preocupación de seguridad. De esta manera, la corte dio la razón a la parte querellante y anuló la aplicación del texto administrativo en el litigio.

El límite clave que tiene la resolución del juez

La resolución judicial contiene un límite claro respecto a su aplicación. La orden beneficia exclusivamente a las siete personas que presentaron la demanda.

La decisión del magistrado no otorga un amparo general para la totalidad de los inmigrantes con solicitudes de renovación pendientes. Los demás solicitantes fuera de este litigio no cuentan con la protección conferida por este fallo.

El fallo no aplica para la totalidad de los inmigrantes con solicitudes de renovación pendientes Imagen ilustrativa generada con IA

Adicionalmente, el DHS conserva la facultad de emitir reglamentos finales que codifiquen la eliminación de las extensiones automáticas. La Oficina de Información y Asuntos Regulatorios de la Casa Blanca concluyó el 9 de septiembre la revisión de una regla final sobre la eliminación de estas extensiones automáticas, con el resultado “Consistent with Change”. El paso permite que DHS avance hacia su publicación, aunque el registro regulatorio todavía no indica una fecha.

Las implicaciones de frenar el fin de la extensión automática

Para los siete demandantes, el fallo deja sin efecto la regla que había eliminado la extensión automática, por lo que pueden beneficiarse del régimen anterior mientras se procesan sus renovaciones, siempre que cumplan los requisitos aplicables.

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Con el fallo actual, estos siete trabajadores evitan la pérdida inmediata de sus empleos durante la tramitación.