Permiso de trabajo en EE.UU.: biometría y FBI, el nuevo filtro que el DHS quiere sumar al trámite del EAD

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) impulsa una propuesta de norma para transformar el proceso de ciertos permisos de trabajo en Estados Unidos. La medida, que aplicaría a algunas categorías de migrantes, incluye la toma de datos biométricos y la verificación de antecedentes.

Plantean cambios en el proceso de solicitud de permisos de trabajo en EE.UU.

De acuerdo con el documento del Registro Federal, de aprobarse la norma, que actualmente se encuentra en revisión, se modificará el proceso de solicitud de permisos de trabajo (EAD, por sus siglas en inglés) y se hará obligatorio el nuevo filtro de seguridad.

El DHS plantea cambios y mayores filtros para autorizar los permisos de trabajo en EE.UU. Freepik / DHS

Así, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) podría comenzar a exigir que los solicitantes compartan huellas dactilares, fotografías y firma, información biométrica que será enviada a la base de datos del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) para una comprobación exhaustiva de antecedentes penales.

Según el documento, el proceso tiene la intención no solo de validar la identidad del solicitante antes de entregarle un EAD, sino también realizar un escrutinio más profundo para mantener la seguridad pública y prevenir los fraudes.

Qué migrantes serían afectados por los cambios al EAD

En el documento de Registro Federal, el DHS explica que los nuevos filtros de seguridad y otros cambios planteados aplicarían para las siguientes categorías de migrantes:

Extranjeros con libertad condicional o parole , es decir, que por razones humanitarias o beneficio público significativo tienen autorización para permanecer en Estados Unidos.

, es decir, que por razones humanitarias o beneficio público significativo tienen autorización para permanecer en Estados Unidos. Extranjeros a quienes se les otorgó la acción diferida .

. Extranjeros bajo una orden final de deportación o remoción que fueron liberados temporalmente bajo una orden de supervisión.

Qué antecedentes podrían complicar la aprobación del permiso de trabajo

A los solicitantes de un EAD que aparezcan en los registros del FBI con historial criminal se les negará el documento. Eso incluye a quienes:

Hayan sido arrestados , acusados o condenados por cualquier acto criminal.

, acusados o condenados por cualquier acto criminal. Admitan haber cometido un crimen violento o peligroso, incluso si no hubo un arresto formal.

o peligroso, incluso si no hubo un arresto formal. Presenten evidencia de pertenecer a pandillas o participar en organizaciones terroristas.

El DHS también indica que podría considerar como factor negativo ciertos acuerdos o programas, incluso cuando el expediente haya sido sellado o eliminado, si implicaron algún tipo de castigo, sanción o restricción de libertad.

Asimismo, en el documento del DHS también propone los siguientes cambios:

Los migrantes deberán demostrar que tienen una necesidad económica para trabajar.

Cuando soliciten la renovación deberán demostrar que ya trabajan o están en busca de una oportunidad con un empleador que participe y esté al día con el programa E-Verify.

Se plantea reducir el período de validez de los permisos a máximo un año.

Se amplían las razones para la terminación automática del permiso , por ejemplo, cuando el extranjero reciba una orden final de remoción o expire su autorización de estadía.

, por ejemplo, cuando el extranjero reciba una orden final de remoción o expire su autorización de estadía. La mayoría de los extranjeros bajo orden de supervisión no serán elegibles a menos que el DHS determine que su remoción es impracticable.

El DHS planea aumentar las razones por las cuales los permisos de trabajo pueden ser revocados automáticamente

¿Cuándo se decidirá si los cambios en la autorización de los EAD entran en vigor?

La propuesta de norma fue publicada en el Registro Federal el pasado 5 de junio y actualmente se encuentra en período de comentarios públicos, que finalizará el 4 de agosto de 2026.

Una vez que concluya el plazo, el DHS evaluará las opiniones recibidas y, con base en ello, decidirá si se procede con la implementación. Según el documento, tiene como objetivo fortalecer la integridad del sistema migratorio y proteger a los trabajadores estadounidenses, al exigir que los extranjeros brinden información más actualizada antes de ingresar al mercado laboral.