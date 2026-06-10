Avanza el DHS: los grupos de migrantes que podrían perder su permiso de trabajo en EE.UU.
La agencia busca simplificar procesos administrativos mediante la terminación automática de ciertas EAD
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El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) propuso limitar y aclarar quiénes pueden acceder a autorizaciones laborales discrecionales dentro del país norteamericano. A través de una sugerencia de reglamentación publicada en el Registro Federal, planteó cambios que afectarían directamente a determinados migrantes con beneficios temporales.
DHS evalúa ampliar las causas para perder el permiso de trabajo
Según la propuesta, uno de los cambios más relevantes aparece en el apartado F, dedicado a la terminación automática de las autorizaciones de empleo. La medida modificaría la regulación vigente para ampliar los supuestos en los que un Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) dejaría de tener validez sin necesidad de un procedimiento adicional de revocación.
La propuesta forma parte de una iniciativa más amplia impulsada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés), dependiente del DHS y se enfoca en varios tipos de migrantes: extranjeros que hayan sido admitidos temporalmente por razones humanitarias urgentes, por beneficio público significativo o que cuenten con acción diferida, entre otras situaciones específicas.
De momento, la medida se encuentra en una etapa de propuesta, por lo que todavía no cambian las reglas actuales.
Migrantes con orden final de expulsión podrían perder automáticamente la autorización laboral
Uno de los principales cambios planteados por el DHS establece que determinados permisos de trabajo terminarán automáticamente cuando el extranjero reciba una orden de deportación bajo cualquier procedimiento de remoción previsto por la legislación migratoria estadounidense.
Entre los ejemplos mencionados figura la desestimación de una apelación por parte de la Junta de Apelaciones de Inmigración, la renuncia voluntaria a recurrir la decisión o el vencimiento del plazo disponible para presentar una apelación.
Bajo el esquema planteado por la agencia, la existencia de una orden final de remoción sería suficiente para provocar la terminación automática de la autorización de empleo.
El permiso de trabajo también podría terminar si desaparece el beneficio migratorio que lo originó
La segunda gran modificación propuesta por el DHS afecta a quienes obtuvieron autorización laboral gracias a un beneficio migratorio específico que posteriormente fue cancelado o rechazado. La agencia menciona algunos ejemplos, como el parole humanitario o la acción diferida.
La propuesta detalla que esta situación puede producirse por distintos motivos:
- Terminación de un estatus migratorio otorgado por el DHS.
- Denegación de una solicitud que servía como base para el permiso de trabajo.
- Emisión de una orden final de remoción.
- Finalización de un beneficio migratorio temporal que sustentaba la elegibilidad laboral.
De acuerdo con la explicación de la agencia, la notificación sobre cualquiera de estas circunstancias generaría automáticamente el fin de la autorización de empleo.
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