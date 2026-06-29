Oficial y confirmado: qué cambios habrá desde julio para tramitar las visas de turista y negocios B1/B2 en EE.UU.
La medida será temporal y estará disponible solo en embajadas y consulados seleccionados
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Las personas que tramiten visas B1/B2 para viajar a Estados Unidos encontrarán una nueva alternativa desde el 1° de julio. El Departamento de Estado pondrá en marcha un sistema que permitirá acelerar la obtención de una entrevista consular mediante el pago de un cargo adicional.
La nueva regla para obtener una entrevista consular más rápida
De acuerdo con la norma final provisional publicada en el Registro Federal, la iniciativa es de carácter temporal y estará vigente entre el 1° de julio y el 31 de diciembre como parte de una prueba destinada a evaluar la demanda del servicio y su posible continuidad en el futuro.
El nuevo esquema no modifica los requisitos para obtener una visa ni altera los criterios de elegibilidad. Su única función será ofrecer acceso a turnos de entrevista en un plazo reducido para quienes decidan utilizar esta modalidad.
Cuánto costará acelerar una cita para visa B1/B2
El programa establece una tarifa extra de US$750 para quienes deseen acceder a una entrevista prioritaria. Este monto deberá abonarse además del arancel regular de procesamiento de visa, que actualmente es de US$185.
Quienes utilicen esta opción podrán obtener una fecha de entrevista dentro de los diez días hábiles posteriores al pago, siempre que exista disponibilidad en la representación diplomática correspondiente.
Cómo funcionará el proceso para obtener una cita rápida
Para acceder a la nueva modalidad, el solicitante deberá completar primero el procedimiento habitual. Esto incluye:
- Presentar el formulario DS-160
- Pagar la tarifa estándar
- Reservar una cita convencional
Una vez cumplidos esos pasos, el sistema podrá mostrar la disponibilidad de entrevistas aceleradas en las sedes participantes. Si existe un turno disponible y el usuario decide seleccionarlo, la reserva quedará bloqueada temporalmente.
Durante un período de entre cinco y diez minutos, el solicitante deberá completar el pago de los US$750. Si la operación no se concreta dentro de ese plazo, la cita volverá a quedar disponible para otros usuarios y se mantendrá la reserva original.
Qué consulados y embajadas ofrecerán el servicio de entrevista acelerada
La nueva modalidad no estará disponible en todas las oficinas diplomáticas estadounidenses. La Oficina de Asuntos Consulares determinará cuáles serán las sedes incluidas en el programa.
La selección se realizará al tomar en cuenta los tiempos de espera registrados en cada consulado o embajada. El objetivo es incorporar aquellas ubicaciones donde la demanda haya generado demoras prolongadas para conseguir entrevistas.
El listado definitivo de representaciones participantes será publicado antes de la entrada en vigor del programa y permitirá a los solicitantes verificar si su sede forma parte de la iniciativa.
Qué ocurre si se cancela la entrevista
El cargo de US$750 no será reembolsado. Esto significa que quienes cancelen la entrevista o no se presenten en la fecha asignada perderán el importe abonado para acceder al servicio.
Además, el pago acelerado únicamente adelanta la fecha de la entrevista. Otros procedimientos, incluidas eventuales revisiones administrativas posteriores, continuarán sujetos a los tiempos habituales de procesamiento.
Las autoridades recomendaron que los solicitantes tengan preparados sus medios de pago antes de iniciar la reserva, debido al breve margen disponible para confirmar la operación.
Las citas de emergencia gratuitas seguirán vigentes
La puesta en marcha del sistema de pago no elimina los mecanismos existentes para solicitar entrevistas urgentes sin costo adicional. Las citas de emergencia continuarán disponibles para situaciones vinculadas con:
- Tratamientos médicos urgentes
- Circunstancias humanitarias específicas
- Viajes relacionados con intereses nacionales de EE.UU.
También seguirán los procedimientos especiales impulsados por funcionarios gubernamentales o representantes diplomáticos autorizados. En todos los casos, las solicitudes deberán ser evaluadas individualmente y los interesados tendrán que demostrar que cumplen con los requisitos establecidos para la categoría de visa solicitada.
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