Oficial y confirmado: EE.UU. cobrará US$750 para acelerar entrevistas para la visa americana desde el 1° de julio

El gobierno de Estados Unidos pondrá en marcha el 1° de julio un nuevo servicio para quienes tramiten visas de turismo o negocios. La iniciativa permitirá a los solicitantes pagar una tarifa adicional de US$750 para acceder a una entrevista consular dentro de los 10 días posteriores al pago.

Cómo funcionará el nuevo servicio para acelerar entrevistas de visa

La nueva modalidad fue detallada en un aviso que será publicado esta semana en el Registro Federal, según informó The Associated Press. El programa está dirigido a personas que soliciten visas de turismo o negocios y funcionará como un servicio opcional.

Los solicitantes de visas de turismo y negocio podrán acceder a una entrevista en un plazo menor si pagan la tarifa extra Shutterstock

Quienes decidan utilizarlo deberán abonar US$750 adicionales para acceder a una entrevista en un plazo menor al que existe actualmente en numerosos consulados estadounidenses. El programa piloto estará vigente hasta el 31 de diciembre en embajadas y consulados seleccionados y se sumará al arancel regular de la visa, actualmente fijado en US$185.

Las autoridades aclararon que el pago permitirá obtener una cita más rápido, pero no modifica los requisitos ni garantiza la aprobación del visado. La lista de embajadas y consulados que ofrecerán este servicio será difundida antes de la entrada en vigor del programa.

Las entrevistas para la visa tienen demoras de meses

La medida llega en un contexto de largas esperas para conseguir entrevistas consulares en distintas partes del mundo. En numerosos países que no integran el Programa de Exención de Visa, los solicitantes deben esperar varios meses para obtener una cita y, en algunos casos, los plazos pueden extenderse aún más debido a la alta demanda y a la capacidad limitada de las oficinas consulares.

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Según Associated Press, el nuevo servicio busca ofrecer una alternativa para quienes necesitan viajar a EE.UU. por motivos de turismo o negocios y desean acelerar el primer paso del trámite.

Las demoras en la programación de entrevistas se convirtieron en uno de los principales reclamos de viajeros, empresas y sectores vinculados al turismo internacional durante los últimos años.

Qué deben tener en cuenta los solicitantes para las entrevistas

Aunque el programa permitirá acceder más rápido a una entrevista, el resto del proceso seguirá sujeto a los controles habituales del sistema estadounidense.

Los funcionarios consulares evaluarán cada caso de forma individual y podrán aprobar o rechazar la solicitud según la documentación presentada, los antecedentes del postulante y los requisitos establecidos por la legislación migratoria.

Aunque acelera la entrevista, la tarifa extra no garantiza una aprobación de la visa X (antes Twitter) @USEmbassyMEX

Por ese motivo, el pago de la tarifa premium no debe interpretarse como una vía rápida para obtener la visa, sino únicamente como una herramienta para adelantar la fecha de la entrevista.

El pago de US$750 para acelerar la entrevista podría extenderse después de diciembre

De acuerdo con documentos obtenidos por Associated Press, el Departamento de Estado evaluará los resultados de la prueba piloto durante sus primeros meses de funcionamiento.

Las autoridades analizarán la demanda del servicio, la cantidad de solicitudes recibidas y su impacto sobre los tiempos de espera en los consulados participantes.

Si los resultados son favorables, el programa podría extenderse más allá del 31 de diciembre o ampliarse a una mayor cantidad de representaciones diplomáticas estadounidenses en el exterior.