Visa de turista de Estados Unidos: cómo pagar US$750 y conseguir una entrevista en 10 días hábiles

Las personas que soliciten una visa B1/B2 para ingresar a Estados Unidos por turismo o negocios podrán acceder a un nuevo mecanismo para conseguir una entrevista en un plazo más corto. La iniciativa comenzará a funcionar el 1° de julio y estará disponible únicamente en determinadas representaciones diplomáticas.

Visa B1/B2 de Estados Unidos: cómo pedir una entrevista acelerada

De acuerdo con la norma final provisional publicada en el Registro Federal, el plan contempla el pago de una tarifa adicional de US$750 para acceder a una cita dentro de los diez días hábiles siguientes. La modalidad será opcional y estará dirigida a quienes busquen evitar las listas de espera que actualmente registran algunos consulados.

Los solicitantes de visas de turismo y negocio podrán acceder a una entrevista en un plazo menor si pagan la tarifa extra Shutterstock

Según las condiciones establecidas por el Departamento de Estado, el programa tendrá carácter temporal y funcionará hasta el 31 de diciembre. Durante ese período se evaluará el nivel de utilización del sistema y su impacto sobre la gestión de solicitudes.

Para utilizar este servicio, los solicitantes deberán:

Completar y enviar el formulario de solicitud de visa DS-160 a través del Centro de Aplicación Electrónica Consular (CEAC, por sus siglas en inglés).

a través del Centro de Aplicación Electrónica Consular (CEAC, por sus siglas en inglés). Abonar la tarifa regular de procesamiento, que actualmente es de US$185 .

de procesamiento, que actualmente es de . Programar una cita para una entrevista convencional (no acelerada), antes de solicitar el servicio rápido.

para una entrevista convencional (no acelerada), antes de solicitar el servicio rápido. Indicar que se desea una cita acelerada en el sistema de los consulados seleccionados donde se ofrece el programa.

en el sistema de los consulados seleccionados donde se ofrece el programa. Reservar y pagar los US$750. Si hay disponibilidad, el sistema mostrará fechas dentro de los siguientes diez días hábiles.

La tarifa para acelerar el tramite consular no modifica los controles migratorios ni los procedimientos de evaluación Unsplash

Qué pasa tras pagar US$750 por una cita rápida para la visa B1/B2

Cuando el solicitante seleccione una fecha disponible, el sistema bloqueará temporalmente el turno durante unos cinco a diez minutos. Ese lapso permitirá completar el pago adicional requerido para confirmar la entrevista.

Si la operación no se concreta dentro del tiempo asignado, la reserva quedará anulada y el espacio volverá a estar disponible para otros usuarios. Por ese motivo, las autoridades recomiendan contar con un medio de pago listo antes de iniciar el proceso.

El pago de la tarifa especial únicamente garantiza una fecha de entrevista más cercana. La medida no modifica los controles migratorios ni los procedimientos de evaluación aplicados a cada expediente.

El pago de US$750 no garantiza la aprobación de la visa de EE.UU.

El Departamento de Estado aclaró que el acceso al programa no implica una resolución favorable de la solicitud. Cada caso continuará sujeto a las normas vigentes y a las verificaciones de seguridad correspondientes.

Tampoco se acelerarán eventuales revisiones administrativas posteriores a la entrevista. El análisis de antecedentes y la documentación presentada seguirán realizándose bajo los procedimientos habituales.

Otro punto relevante es que el monto abonado por el servicio acelerado no será reintegrado si el solicitante cancela la cita o no se presenta el día asignado para la entrevista.

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Embajadas y consulados de EE.UU.: dónde funcionará el programa piloto

Las autoridades estadounidenses todavía no informaron qué embajadas y consulados participarán de esta primera etapa. La selección dependerá de criterios definidos por la Oficina de Asuntos Consulares.

Uno de los factores considerados será el nivel de demora registrado en cada sede. El objetivo es implementar la medida en lugares donde los tiempos de espera para obtener una entrevista superan ampliamente los plazos habituales.

Las sedes participantes se difundirán a través del sitio web travel.state.gov antes de que el programa entre en vigor el 1° de julio. Hasta entonces, no existe un listado oficial de países o ciudades participantes.

El lanzamiento de esta modalidad no elimina los mecanismos gratuitos que ya existen para situaciones excepcionales. Los consulados seguirán con las evaluaciones de solicitudes de atención prioritaria cuando existan razones justificadas.

Entre los casos contemplados figuran:

Emergencias médicas que requieran tratamiento en EE.UU.

Situaciones humanitarias

Viajes vinculados con intereses nacionales estadounidenses

También continúan vigentes los procedimientos mediante los cuales funcionarios autorizados pueden respaldar solicitudes de entrevista anticipada cuando consideren que el viaje responde a objetivos específicos de interés público.