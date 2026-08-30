Rahul Reddy, abogado de inmigración en Texas: “Un aviso de 2026 no significa que el Uscis crea que se presentó una nueva I-485J”

Los solicitantes de una green card basada en empleo que reciban en 2026 una comunicación sobre un I-485J presentado años atrás no deberían asumir de inmediato que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) registró una nueva solicitud. El abogado de inmigración de Texas Rahul Reddy explicó que la advertencia afecta a quienes mantienen un ajuste de estatus pendiente y también utilizan el Suplemento J para cambiar de empleador sin reiniciar el trámite.

Qué significa el nuevo aviso del Uscis por un antiguo I-485J

Según explicó Reddy en una publicación de Reddy Neumann Brown PC, varios solicitantes de residencia permanente basada en empleo recibieron en 2026 nuevos avisos del Formulario I-797C, pese a que sus formularios I-485 o I-485J databan de 2020, 2021 o 2022.

El abogado, que tiene su estudio en Houston, Texas, y se especializa en inmigración basada en empleo, detalló a qué se debe.

El Suplemento J confirma una oferta laboral válida o permite pedir portabilidad de empleo en determinados ajustes de estatus Fotomontaje generado con IA

Reddy expuso el caso de un I-485J que el Uscis recibió el 1° de abril de 2022. La institución emitió otro aviso el 21 de agosto de 2026.

Esa comunicación estaba vinculada con el acceso a una cuenta en línea del organismo y hacía referencia al formulario que ya figuraba en el expediente.

Para el especialista, el punto principal consiste en diferenciar la fecha original de recepción de la fecha en que la agencia creó la nueva comunicación.

Esto resulta especialmente relevante para quienes tienen un I-485 pendiente por más de 12 meses y reciben documentación nueva sobre un expediente antiguo. Reddy recomendó leer el documento antes de tomar una decisión.

El peticionario debe determinar si recibió un aviso de acceso a la cuenta, una comunicación relacionada con un recibo, una Solicitud de Evidencia (RFE, por sus siglas en inglés), una notificación de entrevista u otro documento. También aconsejó comparar el número de recibo, la fecha de recepción, los datos personales y el expediente correspondiente.

El abogado desaconsejó presentar automáticamente otro I-485J o retirar documentación solo por la aparición de un aviso con fecha de 2026. En el caso que mostró, la comunicación reciente no cambió la fecha en la que el Uscis recibió originalmente el formulario.

Cuándo el Uscis puede pedir nuevamente el Formulario I-485J

El Uscis establece que el Suplemento J sirve para confirmar que una oferta laboral vinculada con el Formulario I-140 continúa disponible o para solicitar la portabilidad hacia una nueva oferta de empleo.

Las instrucciones oficiales aclaran que el Uscis puede pedir otro Suplemento J antes de adoptar una decisión final sobre el I-485. Una de las situaciones alcanzadas ocurre si transcurrió un período considerable desde la presentación y la agencia necesita confirmar que la oferta laboral original todavía es válida.

El Uscis puede pedir otro Suplemento J mediante una RFE o una notificación de intención de denegación Fotomontaje realizado con IA

El formulario también puede ser requerido mediante una RFE o una Notificación de Intención de Denegación (NOID, por sus siglas en inglés).

En esos casos, la comunicación puede pedir una confirmación sobre la oferta que sustentó el I-140 o sobre un empleo al que el solicitante trasladó previamente su trámite bajo las reglas de portabilidad.

Por ese motivo, la existencia de una comunicación nueva no determina por sí sola qué debe hacer el peticionario.

El contenido del aviso permite distinguir un simple acceso a la cuenta de una petición formal de documentación.

El Uscis también desarrolló gestiones en línea para peticiones I-485 basadas en empleo, aunque las condiciones dependen del tipo de presentación.

La regla de los 180 días del Uscis para cambiar de empleo con un I-485 pendiente

La normativa permite que determinados solicitantes de ajuste de estatus basado en empleo utilicen el I-485J para cambiar de trabajo o empleador. Uno de los requisitos centrales es que el formulario permanezca pendiente durante 180 días o más desde la fecha de recepción.

¿Se puede enviar la solicitud de residencia (I-485) sin los exámenes médicos?

Las reglas de portabilidad alcanzan a ciertos solicitantes con peticiones de inmigración laboral de primera, segunda o tercera preferencia. La nueva oferta debe corresponder a una clasificación ocupacional igual o similar a la del puesto que sustentó la petición original.

El Uscis indica que el peticionario puede presentar el Suplemento J para solicitar esa portabilidad después de cumplir el plazo de 180 días. Si lo presenta antes, el organismo lo rechazará.

La regla toma como referencia la fecha en que la agencia recibió correctamente el I-485 y no el día de un aviso posterior.