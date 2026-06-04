I-485 sin respuesta después de 12 meses y espera de green card: qué dice ahora Uscis y pasos a seguir para migrantes

La espera por una resolución del formulario I-485, utilizado para solicitar el ajuste de estatus y acceder a la green card, puede extenderse más de un año. Sin embargo, que una solicitud permanezca sin respuesta durante 12 meses no implica que haya sido rechazada ni que exista un problema con el expediente.

Qué significa el tiempo de procesamiento de Uscis

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) señala que los casos suelen analizarse según la fecha en que fueron recibidos. La duración del trámite depende de distintos factores, entre ellos la oficina encargada del procesamiento y la categoría bajo la cual se presentó la solicitud.

Qué y cómo pagar un formulario de Uscis

Los tiempos de espera también varían de una ciudad a otra. Mientras algunas oficinas registran períodos cercanos a un año, otras superan ampliamente ese plazo debido a la cantidad de casos en trámite y a las condiciones operativas de cada dependencia.

La agencia utiliza una referencia basada en el desempeño reciente de sus oficinas. El tiempo de procesamiento publicado refleja cuánto demoró el Uscis en resolver el 80% de los casos similares durante los últimos seis meses.

Por ese motivo, superar la cifra publicada no significa automáticamente que exista un inconveniente con el expediente. En muchos casos, la solicitud continúa bajo revisión y forma parte del porcentaje restante que aún no recibió una decisión.

Cuánto puede tardar la green card mediante el I-485

Según el sitio web oficial del Uscis, la duración del proceso para obtener la residencia permanente varía según la categoría del caso y la oficina responsable de la adjudicación. Al momento de la consulta, para el ajuste de estatus basado en la familia los tiempos publicados eran:

Chicago, Illinois: 11,5 meses

Nueva York, Nueva York: 13,5 meses

Houston, Texas: 15,5 meses

Los Ángeles, California: 16,5 meses

Para las solicitudes basadas en el empleo:

Todas las oficinas locales muestran un promedio de aproximadamente 9 meses

El Uscis aclara que los plazos publicados son únicamente referencias estadísticas. Cada solicitud es evaluada de manera individual y pueden producirse demoras por documentación faltante, citas pendientes o requisitos adicionales.

El Uscis procesa los casos generalmente en el orden en que los recibe Freepik

Qué hacer si el caso supera los plazos publicados

La primera recomendación consiste en verificar el tiempo oficial de procesamiento para el formulario I-485 . Para ello, el solicitante debe identificar la oficina que maneja su expediente y comparar su fecha de recibo con los plazos informados por Uscis .

. Para ello, el solicitante debe identificar la oficina que maneja su expediente y . Si el caso se encuentra fuera de los tiempos publicados, la agencia permite utilizar una herramienta de consulta que determina si ya es posible presentar una solicitud formal por demora. Para acceder a esa información se requiere la fecha de recibo incluida en la notificación I-797 .

que determina si ya es posible presentar una solicitud formal por demora. Para acceder a esa información . Otra alternativa es revisar periódicamente el estado del expediente mediante el sistema de seguimiento en línea de Uscis. La plataforma muestra las actualizaciones más recientes vinculadas al trámite.

En solicitudes basadas en vínculos familiares, algunas oficinas registran tiempos cercanos a los 12 meses, mientras que otras superan los 15 meses Uscis

Cómo consultar el estatus del formulario I-485

Para acceder al seguimiento del caso es necesario:

Contar con el número de recibo asignado por Uscis. Este identificador contiene 13 caracteres y figura en la notificación enviada por la agencia tras la presentación de la solicitud.

tras la presentación de la solicitud. Al ingresar el número en la herramienta de consulta, deben omitirse los guiones , aunque otros símbolos incluidos en el documento deben mantenerse tal como aparecen.

, aunque otros símbolos incluidos en el documento deben mantenerse tal como aparecen. Una vez completado el proceso, el sistema mostrará la información disponible sobre el expediente.

Los usuarios que poseen una cuenta en línea también pueden acceder a su historial de trámites, revisar notificaciones y realizar gestiones adicionales relacionadas con sus solicitudes migratorias.

Mientras el trámite permanece en proceso, los solicitantes deben informar cualquier cambio de domicilio dentro de los diez días posteriores a la mudanza. Esta actualización permite recibir notificaciones y comunicaciones relacionadas con el expediente.

También es importante considerar las reglas vinculadas a los viajes internacionales. Salir de EE.UU. sin contar con un permiso de viaje autorizado puede afectar la solicitud de ajuste de estatus.

Por otro lado, quienes tengan un formulario I-765 para autorización de empleo deben recordar que dicho trámite posee tiempos de procesamiento independientes. El Uscis analiza cada solicitud por separado y la evolución de una no necesariamente coincide con la de la otra.