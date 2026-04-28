Actualización de la green card por empleo: el cambio del Uscis que permite hacer un trámite clave en línea

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) introdujo una modalidad digital para gestionar la green card en determinados casos vinculados al empleo. La actualización permite completar y enviar el formulario I-485 a través de internet, cuando antes el procedimiento solo estaba disponible por correo postal.

Quiénes podrán realizar el trámite de la residencia permanente en línea tras el cambio de Uscis

De acuerdo con la información oficial, la nueva alternativa está dirigida a solicitantes de green card cuya petición se base en una relación laboral y que presenten el trámite de manera individual. Esto implica que, por el momento, no todos los casos pueden utilizar el sistema digital, ya que existen restricciones sobre los formularios que pueden adjuntarse.

Todas las demás categorías de solicitud del formulario I-485 que no sean basadas en el empleo e independientes deben continuar su presentación por correo postal Freepik

El cambio también redefine el tratamiento de la documentación médica obligatoria, lo que introduce diferencias relevantes respecto del esquema tradicional de presentación en papel. “Al presentar el formulario I-485 en línea, también debe presentar el formulario I-693, informe de examen médico de inmigración y registro de vacunación”, explicó el Uscis.

Requisitos para presentar el formulario I-485 en línea ante el Uscis

La presentación digital está habilitada únicamente para solicitudes independientes relacionadas con empleo. Esto significa que el formulario no puede enviarse junto con otros documentos, salvo excepciones específicas contempladas por el sistema.

Entre los formularios que sí pueden incluirse se encuentran:

G-28 , en caso de contar con representación legal

, en caso de contar con representación legal I-693 , correspondiente al examen médico

, correspondiente al examen médico Suplemento A del I-485, en situaciones contempladas por la normativa vigente

En cambio, el Suplemento J no puede integrarse a la solicitud en línea en esta etapa. Sin embargo, quienes ya tengan un trámite en curso con número de recibo que comience con “IOE” pueden remitir ese documento de forma separada a través del mismo sistema.

Entre sus beneficios, el sistema facilita verificar el progreso de la solicitud y realizar la actualización de información personal de manera directa Uscis

Cambios sobre el examen médico obligatorio para la green card

Uno de los puntos centrales de la actualización del Uscis es la modificación en la forma de presentar el examen médico de inmigración. En el procedimiento digital, el solicitante debe abrir el sobre sellado entregado por el médico autorizado para escanear y subir el contenido.

Esta exigencia marca una diferencia con el método postal, donde el sobre debe mantenerse cerrado y enviarse en ese estado. La digitalización obliga a intervenir ese documento antes de cargarlo en la plataforma.

A pesar de este paso, el migrante debe conservar tanto el formulario original como el sobre. Estos pueden ser requeridos más adelante, ya sea durante una entrevista o como respaldo documental en el proceso.

Cuáles son los beneficios de presentar el formulario de la residencia en línea

El uso de la plataforma en línea ofrece herramientas que simplifican la gestión del trámite. Entre ellas se encuentran las notificaciones automáticas sobre el estado del caso y la posibilidad de recibir comunicaciones seguras.

El sistema también permite centralizar toda la correspondencia en un solo espacio, lo que facilita el seguimiento del proceso. Además, brinda la opción de cargar documentación adicional y modificar datos personales de forma directa.

Otro aspecto relevante es la posibilidad de completar el formulario mediante un proceso guiado o subir un archivo previamente preparado. Con respecto al pago de las tarifas, en algunos casos se aplican reducciones en los costos.

Cómo crear una cuenta de Uscis online

Cómo presentar una solicitud de residencia permanente por internet

El primer requisito para acceder a esta modalidad es contar con una cuenta en línea de Uscis. La creación es gratuita y se realiza mediante el registro de un correo electrónico y la configuración de una contraseña.

Una vez dentro del sistema, el solicitante debe:

Verificar que cumple con las condiciones para utilizar la vía digital.

para utilizar la vía digital. Preparar la documentación , lo que incluye el examen médico, que deberá ser escaneado tras abrir el sobre correspondiente.

, lo que incluye el examen médico, que deberá ser escaneado tras abrir el sobre correspondiente. Realizar el envío tras completar el formulario directamente en la plataforma o luego de cargar un archivo en formato PDF.

tras completar el formulario directamente en la plataforma o luego de cargar un archivo en formato PDF. Tras el pago, el usuario puede hacer seguimiento del caso desde su cuenta.

La opción digital no reemplaza completamente el método postal. Aquellos casos que no cumplan con los requisitos establecidos deben continuar por medio del sistema tradicional.