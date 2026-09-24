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Regla final del Uscis: se agota el plazo para aplicantes de green card y familiares de inmigrantes en EE.UU.
El 30 de septiembre marca el cierre del año fiscal 2026 y, con él, el vencimiento definitivo para los beneficiarios de la lotería de visas que aún no completaron su trámite
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LA NACION
El boletín de visas de septiembre del Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) fijó el 30 de septiembre como fecha límite para los seleccionados del programa de Visas de Diversidad DV-2026. Quienes no completen la instancia final de emisión de la visa o la aprobación del ajuste de estatus antes de esa fecha perderán el beneficio, sin posibilidad de extensión.
Qué exige el trámite antes de culminar el plazo del DOS
- Fuera de Estados Unidos, el oficial consular debe completar la entrevista, verificar la documentación y emitir la visa en el pasaporte antes del 30 de septiembre.
- Dentro del país norteamericano, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) debe aprobar en forma definitiva el ajuste de estatus y asignar el número de visa disponible.
- No alcanza con haber sido seleccionado en la lotería: el proceso debe estar cerrado, según precisó el Departamento de Estado.
Cupos limitados y riesgo de agotamiento anticipado
- El límite mundial para el programa DV-2026 es de aproximadamente 52.101 visas, tras las reducciones aplicadas por la Ley de Ajuste Nicaragüense y Alivio Centroamericano (Nacara, por sus siglas en inglés) y la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA, por sus siglas en inglés).
- El Departamento de Estado advirtió que los cupos pueden agotarse antes del 30 de septiembre. Si eso ocurre, la categoría pasa a figurar como “Unavailable” y deja de asignar números por el resto del año fiscal.
- Un seleccionado cuyo caso no fue procesado a tiempo puede perder la green card aunque todavía no se llegue a la fecha límite.
Números de corte por región
- África: 101.250, con excepciones para Argelia (85.000) y Egipto (50.000).
- Asia: 40.000 en general, con un límite específico de 13.500 para Nepal.
- Europa: 47.500
- Oceanía: 3000
- América del Sur y el Caribe: 4750
- América del Norte (Bahamas): categoría “Current”, sin límite regional
Para los seleccionados de DV-2026, la fecha del 30 de septiembre funciona como el final del período legal de elegibilidad. La normativa no contempla una extensión posterior para obtener una visa de esa convocatoria.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
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