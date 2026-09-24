Regla final del Uscis: se agota el plazo para aplicantes de green card y familiares de inmigrantes en EE.UU.

El boletín de visas de septiembre del Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) fijó el 30 de septiembre como fecha límite para los seleccionados del programa de Visas de Diversidad DV-2026. Quienes no completen la instancia final de emisión de la visa o la aprobación del ajuste de estatus antes de esa fecha perderán el beneficio, sin posibilidad de extensión.

Qué exige el trámite antes de culminar el plazo del DOS

Fuera de Estados Unidos, el oficial consular debe completar la entrevista, verificar la documentación y emitir la visa en el pasaporte antes del 30 de septiembre .

en el pasaporte . Dentro del país norteamericano, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración ( Uscis , por sus siglas en inglés) debe aprobar en forma definitiva el ajuste de estatus y asignar el número de visa disponible.

, por sus siglas en inglés) debe aprobar en forma definitiva y asignar el número de visa disponible. No alcanza con haber sido seleccionado en la lotería: el proceso debe estar cerrado, según precisó el Departamento de Estado.

El oficial consular debe completar la entrevista, verificar la documentación y emitir la visa en el pasaporte antes del 30 de septiembre fuera de EE.UU. Archivo

Cupos limitados y riesgo de agotamiento anticipado

El límite mundial para el programa DV-2026 es de aproximadamente 52.101 visas , tras las reducciones aplicadas por la Ley de Ajuste Nicaragüense y Alivio Centroamericano ( Nacara , por sus siglas en inglés) y la Ley de Autorización de Defensa Nacional ( NDAA , por sus siglas en inglés).

es , tras las reducciones aplicadas por la Ley de Ajuste Nicaragüense y Alivio Centroamericano ( , por sus siglas en inglés) y la Ley de Autorización de Defensa Nacional ( , por sus siglas en inglés). El Departamento de Estado advirtió que los cupos pueden agotarse antes del 30 de septiembre . Si eso ocurre, la categoría pasa a figurar como “Unavailable” y deja de asignar números por el resto del año fiscal.

. Si eso ocurre, la categoría pasa a figurar como y deja de asignar números por el resto del año fiscal. Un seleccionado cuyo caso no fue procesado a tiempo puede perder la green card aunque todavía no se llegue a la fecha límite.

Ganó la lotería de visas en el primer intento

Números de corte por región

África : 101.250, con excepciones para Argelia (85.000) y Egipto (50.000).

: 101.250, con excepciones para (85.000) y (50.000). Asia : 40.000 en general, con un límite específico de 13.500 para Nepal .

: 40.000 en general, con un límite específico de . Europa : 47.500

: 47.500 Oceanía : 3000

: 3000 América del Sur y el Caribe : 4750

: 4750 América del Norte (Bahamas): categoría “Current”, sin límite regional

Para los seleccionados de DV-2026, la fecha del 30 de septiembre funciona como el final del período legal de elegibilidad. La normativa no contempla una extensión posterior para obtener una visa de esa convocatoria.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.