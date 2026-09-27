Regla oficial: sólo se aceptarán 4750 latinos para obtener la green card hasta el 30 de septiembre en EE.UU.

El Departamento de Estado de EE.UU. El Departamento de Estado de EE. UU. (DOS, por sus siglas en inglés) publicó los límites de corte para el programa de Visas de Diversidad correspondientes a septiembre de 2026. La medida establece que solo podrán avanzar en el trámite de la green card aquellos postulantes de América del Sur y el Caribe que tengan un número de caso inferior a 4750.

Lo que establece la regla oficial para los solicitantes de América del Sur y el Caribe

La normativa fijó un número de corte regional de 4750 para los postulantes de América del Sur y el Caribe en la Lotería de Visas de Diversidad 2026.

De este modo, las autoridades consulares procesarán únicamente las solicitudes de las personas con un número de rango de lotería inferior a esa cifra límite.

Los solicitantes de América del Sur y el Caribe que tengan número de caso inferior a 4750 podrán avanzar con su petición de green card hasta el 30 de septiembre de 2026 Fotomontaje realizado con IA

Según el Boletín de Visas de Septiembre de 2026, las personas seleccionadas que posean un número de rango igual o superior a 4750 pierden la oportunidad de obtener la residencia permanente bajo la edición DV-2026.

La norma otorga plazo hasta el 30 de septiembre de 2026 para completar los trámites consulares y la emisión definitiva del documento.

El gobierno estadounidense aplica este margen para regular la adjudicación de visados en la región latinoamericana durante el último tramo del ejercicio fiscal. Cabe aclarar que, de acuerdo con un documento del DOS, México no participa del programa.

Los beneficiarios de la región deben verificar su número de rango en el Boletín de Visas oficial para confirmar su elegibilidad para la residencia en este periodo.

para confirmar su elegibilidad para la residencia en este periodo. La fecha límite del 30 de septiembre es el término definitivo de la vigencia legal del programa para el ciclo actual.

Los límites de corte regionales establecidos para el resto del mundo

El Boletín de Visas del DOS detalló los topes numéricos de rango aplicables a las demás regiones geográficas durante septiembre de 2026. La distribución de números de corte por continente comprende los siguientes límites:

África: límite general de rango de 101.250, con excepciones para Argelia en 85.000 y Egipto en 50.000.

límite general de rango de 101.250, con excepciones para Argelia en 85.000 y Egipto en 50.000. Asia: límite general de rango de 40.000, con una excepción específica para Nepal en 13.500.

límite general de rango de 40.000, con una excepción específica para Nepal en 13.500. Europa: límite general de rango de 47.500 para todos los países elegibles del continente.

límite general de rango de 47.500 para todos los países elegibles del continente. América del Norte: disponibilidad al día para los solicitantes nacidos en las islas Bahamas.

disponibilidad al día para los solicitantes nacidos en las islas Bahamas. Oceanía: límite general de rango de 3000 para las naciones autorizadas de esa región.

La norma establecida en el Boletín de Visas otorga plazo hasta el 30 de septiembre de 2026 para completar los trámites consulares y la emisión definitiva del documento. Imagen ilustrativa generada con IA

Cada región geográfica opera con parámetros propios que determinan el avance de las entrevistas consulares y los ajustes de estatus. Los solicitantes deben registrar un número de rango estrictamente menor al límite fijado para su zona geográfica.

Por qué los cupos de visados pueden agotarse antes del 30 de septiembre

El DOS determinó un tope anual de 52.101 visados de diversidad disponibles para todo el mundo durante el año fiscal 2026.

Esta cifra resulta de las reducciones legales exigidas por la Ley de Cuidado de Nicaragua y Alivio para América Central junto con la Ley de Autorización de Defensa Nacional.

La legislación de inmigración establece además que ninguna nación puede recibir más del 7% del total mundial de visados en un solo ejercicio fiscal.

Esta restricción limita la cantidad de residencias otorgadas a los países con alta demanda de postulantes.

El abogado de inmigración Angel Leal explica en qué consiste el cambio de la carga pública para solicitudes de green card ante el Uscis

La alta demanda acumulada en las embajadas y consulados acelera el ritmo de emisión de visados en todas las categorías regionales.

Las autoridades de inmigración advirtieron explícitamente que no se debe asumir que habrá visas disponibles hasta el último día del año fiscal.