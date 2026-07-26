Renovación online del pasaporte: el requisito de seis semanas que puede complicar a quienes viajan pronto

Ciertos ciudadanos estadounidenses pueden renovar su pasaporte online, sin enviar una solicitud por correo ni acudir a una oficina. Sin embargo, una de las condiciones es no tener previsto viajar internacionalmente durante al menos seis semanas desde la presentación del trámite.

Renovación online del pasaporte: por qué no sirve para viajes urgentes

En el sitio oficial, el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) explica que la renovación online solo ofrece el servicio rutinario y no puede acelerarse.

Quienes necesiten el documento antes pueden solicitar el procesamiento expedito por correo, que demora actualmente entre dos y tres semanas, mientras que las personas con un viaje internacional dentro de los próximos 14 días deben pedir una cita en una agencia o centro de pasaportes.

El pasaporte estadounidense es válido para todo tipo de viajes internacionales Travel.gov

Para el trámite online también es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

El pasaporte a renovar debe tener una validez de 10 años o haberla tenido antes de vencer.

debe tener una validez de 10 años o haberla tenido antes de vencer. El pasaporte a renovar debe vencer dentro de un año o haber vencido hace menos de cinco.

debe vencer dentro de un año o haber vencido hace menos de cinco. Tener 25 años o más.

No solicitar el cambio de la información personal, como nombre o sexo.

No viajar durante al menos seis semanas a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

a partir de la fecha de presentación de la solicitud. Ser residente en un estado o territorio de Estados Unidos al momento de presentar la solicitud.

El pasaporte a renovar no debe estar dañado ni mutilado ni haber sido reportado como perdido o robado.

El DOS explica que, después de presentar la solicitud online, cancelará o invalidará el pasaporte anterior, aunque todavía esté vigente.

Normalmente el envió de un pasaporte estadounidense tarda entre cuatro y seis semanas Pexels

Pasos para renovar un pasaporte en línea

Si se cumplen todos los requisitos anteriores, para comenzar la renovación online se necesita:

Tener a disposición el pasaporte que se renovará, aunque no debe enviarse por correo.

Efectuar el pago con tarjeta de crédito o débito. Las tarifas vigentes son de US$130 por el libro, US$30 por la tarjeta y US$160 por ambos documentos. También puede pagarse US$23,36 para recibir el nuevo libro entre uno y tres días después de que el Departamento de Estado lo expida.

US$30 por la tarjeta y US$160 por ambos documentos. También puede pagarse US$23,36 para recibir el nuevo libro entre uno y tres días después de que el Departamento de Estado lo expida. Cargar una fotografía digital que cumpla con los requisitos oficiales.

que cumpla con los requisitos oficiales. Proporcionar información personal, como el número de Seguro Social y un contacto de emergencia.

Completar y enviar la solicitud en el portal oficial de renovación online.

El DOS recomienda disponer de tiempo suficiente para completar la solicitud debido a que la sesión podría caducar y será necesario comenzar de nuevo el trámite.

Una vez completado el proceso, las autoridades enviarán actualizaciones por correo electrónico para detallar si ya fue aprobado o cuándo enviarán el pasaporte. También podrían solicitar más información, en cuyo caso se tendrán 90 días para responder.

El Departamento de Estado advierte sobre fraudes en la renovación de pasaportes en línea

El DOS advierte a los solicitantes de renovación de pasaporte online que deben completar su solicitud personalmente. No recomiendan utilizar un servicio de terceros ni permitir que otra persona realice el proceso en su nombre.

El Departamento de Estado advierte que el único sitio habilitado para presentar una renovación online es su portal oficial y que cualquier otra página que afirme ofrecer ese trámite debe considerarse una estafa.

Algunas empresas privadas de mensajería o gestión pueden prestar servicios legítimos y cobrar tarifas adicionales, pero no están autorizadas para presentar una renovación online en nombre del solicitante ni pueden acelerar el procesamiento oficial.

En caso de algún incidente, solicitan denunciar ante la Comisión Federal de Comercio o la Oficina de Protección al Consumidor del estado en que se resida.