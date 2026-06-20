Pasaporte estadounidense: cuáles son los cinco requisitos clave para poder renovarlo en línea

Los ciudadanos estadounidenses que necesiten renovar su pasaporte ya pueden realizar el trámite de manera digital siempre que cumplan con una serie de condiciones establecidas por el Departamento de Estado de Estados Unidos. El sistema está disponible únicamente para determinados solicitantes y exige prestar especial atención a los requisitos previos, la documentación necesaria y la utilización de plataformas oficiales.

Quiénes pueden renovar el pasaporte estadounidense en línea: requisitos de elegibilidad

Antes de iniciar la gestión, los solicitantes deben verificar que se alinean a cinco condiciones esenciales. Si alguna de ellas no se cumple, será necesario recurrir a otros mecanismos, como la renovación por correo postal o una cita presencial en una agencia o centro de pasaportes.

Las autoridades enfatizan que los solicitantes deben verificar que el dominio web termine en “.gov”; el uso de sitios que terminen en “.com”, “.us” u “.org” representa un riesgo de seguridad @TravelGov en X

Según la información difundida por TravelGov en la red social X, los cinco requisitos principales son los siguientes:

El pasaporte que se renovará debe haber tenido una vigencia de diez años y el solicitante debe tener 25 años o más.

y el solicitante debe tener El documento debe vencer dentro de un año o haber expirado hace menos de cinco años.

La persona debe residir en un estado o territorio de Estados Unidos.

en un estado o territorio de El pasaporte más reciente debe estar en posesión del solicitante y no haber sido reportado como perdido o robado.

debe estar del solicitante y no haber sido reportado como perdido o robado. El usuario debe estar dispuesto a realizar el pago en línea y cargar por su cuenta la fotografía digital requerida.

TravelGov también recordó que es indispensable verificar que la página utilizada termine en “.gov”, ya que otros dominios, como “.com”, “.us” u “.org”, no corresponden a los canales oficiales del gobierno estadounidense.

Pasaporte estadounidense en línea: restricciones por viajes, datos personales y daños

El portal oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos aclara que existen otros criterios que también deben cumplirse para acceder a la modalidad digital.

Cómo renovar el pasaporte en línea en EE.UU.

Entre ellos, se destaca que el solicitante no puede modificar información personal durante la renovación. Esto incluye cambios relacionados con el nombre o el sexo registrados en el documento.

Además, las autoridades recomiendan no utilizar este sistema si existe un viaje internacional programado dentro de las seis semanas posteriores a la presentación de la solicitud. Esto se debe a que las renovaciones realizadas por internet no pueden acelerarse mediante un servicio de urgencia.

Otro requisito importante es que la persona debe encontrarse físicamente en un estado o territorio estadounidense en el momento exacto en que envía la solicitud.

Asimismo, el pasaporte no puede presentar daños físicos, deterioros importantes ni señales de mutilación. Tampoco puede figurar como extraviado o robado.

Cómo renovar el pasaporte estadounidense en línea: documentos, fotografía y tarifas

Una vez confirmada la elegibilidad, el procedimiento requiere reunir determinados elementos antes de comenzar. El sitio oficial indica que los usuarios deben tener a disposición:

El pasaporte o los pasaportes que desean renovar.

Una tarjeta de crédito o débito para abonar las tarifas correspondientes.

Una fotografía digital para el pasaporte.

Información personal relevante, como el número de Seguro Social y un contacto de emergencia.

Cómo renovar el pasaporte de Estados Unidos por internet

Las tarifas oficiales establecidas actualmente son las siguientes:

Pasaporte tipo libro: US$130.

Pasaporte tipo tarjeta: US$30.

Pasaporte libro y tarjeta: US$160.

Entrega opcional en un plazo de uno a tres días: US$22,05.

Las autoridades recomiendan reservar tiempo suficiente para completar la gestión en una sola oportunidad. Si el usuario abandona el proceso y regresa más tarde, la sesión podría expirar y obligarlo a comenzar nuevamente desde cero.