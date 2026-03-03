Paso a paso: cómo reprogramar tu cita de ciudadanía en Uscis sin perder el turno ni el dinero
En caso de no asistir a una entrevista de naturalización, existen protocolos específicos para solicitar un cambio de fecha y mantener la prioridad en el proceso
La reprogramación de una cita de naturalización es un derecho del solicitante. Sin embargo, ejercerlo sin las precauciones adecuadas puede derivar en demoras significativas. Aunque el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) permite modificar la fecha por motivos como emergencias médicas o compromisos ineludibles, un procedimiento incorrecto podría interpretarse como abandono de la solicitud.
¿Cómo reprogramar una cita de ciudadanía en Uscis sin perder el lugar?
La reprogramación puede realizarse de dos maneras: por vía telefónica o en línea. En ambos casos, se recomienda solicitar el cambio antes de la fecha original de la cita. Para la primera opción, los solicitantes deben llamar al número 1-800-375-5283 y pedir una reprogramación de la cita, según el Centro de Contacto de Uscis.
Los representantes atienden llamadas y chats en vivo de lunes a viernes, de 8 a 20 hs (hora del Este), excepto los días feriados federales. Se puede solicitar atención en español. Tras la gestión, el solicitante recibirá por correo un nuevo aviso de cita biométrica.
Para la segunda opción, en línea, se deben seguir los siguientes pasos, informó Asylum Seeker Advocacy Project:
- Crear una cuenta o iniciar sesión en myUSCIS (sitio disponible solo en inglés).
- Ingresar en la sección “myUSCIS” para acceder a la cuenta.
- Desde un celular: hacer clic en “Menu”, luego en “Account Actions” y finalmente en “Reschedule Biometrics”.
- Desde una computadora: hacer clic en “My Account” y luego en “Reschedule Biometrics”.
- Seguir las instrucciones del sistema para solicitar una nueva cita.
- Conservar el nuevo aviso de cita y llevar el comprobante correspondiente.
No se puede utilizar la opción en línea si la cita está programada para dentro de las próximas 12 horas o si ya fue reprogramada dos veces. En esos casos, es obligatorio comunicarse por teléfono.
¿Cuáles son las causas por las que se puede reprogramar una cita?
Uscis aceptará la solicitud siempre que exista una causa justa, es decir, un motivo razonable que impida asistir en la fecha prevista.
Algunas razones válidas para reprogramar las citas incluyen:
- Viajes planeados previamente.
- Acontecimientos significativos, como una boda, un funeral o una ceremonia de graduación.
- Incapacidad para obtener transporte al lugar de la cita.
- Incapacidad para obtener licencia del empleo o responsabilidades como cuidado.
- Notificación de cita de servicios biométricos entregados tarde o no entregados.
- Enfermedad, cita médica u hospitalización.
¿Cuáles son las consecuencias de no asistir a una cita de Uscis?
No asistir a una cita con Uscis sin justificación previa suele resultar en la denegación automática de la solicitud por abandono y la pérdida de las tarifas pagadas.
Además, puede provocar la emisión de un “Aviso de Comparecencia” (NTA, por sus siglas en inglés) para iniciar un proceso de deportación, informó Brudner Law.
Entre las consecuencias principales de no asistir a una cita se encuentran:
- Denegación de la solicitud: la inasistencia a entrevistas o servicios biométricos se interpreta como abandono del trámite.
- Inicio de proceso de deportación: puede emitirse un Aviso de Comparecencia (NTA, por sus siglas en inglés) para iniciar un procedimiento ante un juez de inmigración.
- Orden de deportación en ausencia: si no se asiste a una audiencia judicial, el juez puede ordenar la expulsión inmediata.
- Pérdida de tiempo y dinero: las tarifas pagadas no son reembolsables.
Cumplir con los procedimientos establecidos y justificar adecuadamente cualquier cambio es fundamental para evitar demoras o sanciones en el proceso migratorio.
