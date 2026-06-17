Un juez obligó al Uscis a reanudar miles de trámites migratorios: qué significa para quienes esperan desde diciembre

Un juez federal ordenó al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) reanudar el procesamiento de solicitudes migratorias que permanecían suspendidas desde diciembre de 2025. La decisión podría impactar a miles de extranjeros que esperan respuestas sobre distintos beneficios migratorios, aunque no implica una aprobación automática de los casos pendientes.

Qué decidió el juez sobre los trámites suspendidos

En una sentencia de 135 páginas, el juez federal John J. McConnell Jr., de la Corte de Distrito de Rhode Island, concluyó que las políticas utilizadas para congelar determinadas solicitudes migratorias eran ilegales y ordenó al Uscis reanudar el procesamiento de los expedientes afectados.

Qué y cómo pagar un formulario de Uscis

Tras el fallo, la agencia emitió un comunicado en el que afirmó que “discrepa firmemente de la orden del tribunal”, pero aseguró que cumplirá sus términos mientras presenta una apelación.

Según explicó Univision al analizar el alcance de la decisión judicial, la orden obliga a la agencia a volver a procesar los casos suspendidos, pero no garantiza que las solicitudes sean aprobadas.

Qué significa para quienes esperan una respuesta de Uscis

La principal consecuencia para los inmigrantes afectados es que sus expedientes volverán a avanzar dentro del sistema migratorio después de varios meses de pausa. Esto significa que podrían comenzar a recibir actualizaciones sobre sus casos, pedidos de documentación adicional, convocatorias a entrevistas o decisiones por parte de la agencia.

Sin embargo, cada caso será evaluado de manera individual y deberá cumplir con los requisitos previstos por la legislación migratoria vigente.

La orden obliga a Uscis a volver a procesar los casos suspendidos Imagen generada con Inteligencia Artificial

Por qué Uscis habla de procesamiento y no de aprobaciones

Uno de los puntos que más dudas genera entre los solicitantes es la diferencia entre el procesamiento de una solicitud y su aprobación. De acuerdo con los especialistas de Univision, cuando el Uscis habla de reanudar el procesamiento se refiere a que los expedientes volverán a ser revisados.

Por ese motivo, la orden judicial representa una oportunidad para que los casos vuelvan a moverse, pero no garantiza la obtención de una green card, un permiso de trabajo, la ciudadanía estadounidense u otro beneficio migratorio.

Un retraso de la solicitud de la green card no significa necesariamente que el caso haya sido rechazado Imagen ilustrativa generada con IA

Qué trámites podrían volver a avanzar

La decisión judicial alcanza a solicitudes que habían quedado sujetas a las políticas de suspensión implementadas por la agencia. Entre los beneficios potencialmente afectados se encuentran:

Solicitudes de asilo

Permisos de trabajo (EAD)

Procesos de ajuste de estatus

Solicitudes de residencia permanente o green card

Trámites de ciudadanía y naturalización

Otros beneficios migratorios administrados por el Uscis

La cantidad exacta de expedientes alcanzados por la medida no fue detallada por la agencia, aunque organizaciones migratorias y medios especializados señalaron que la suspensión afectó a miles de casos.

El juez no solo eliminó las pausas administrativas, sino también ciertos mecanismos utilizados por Uscis para evaluar expedientes

Qué deben hacer ahora los solicitantes

Por el momento, el Uscis no informó que los afectados deban presentar nuevamente sus solicitudes ni reiniciar los trámites desde cero. La recomendación es monitorear el estatus del caso a través de las herramientas oficiales de la agencia y revisar periódicamente las notificaciones enviadas por correo postal o mediante la cuenta en línea.

Además, como la entidad adelantó que apelará la sentencia, el litigio podría continuar en los tribunales durante los próximos meses. Mientras tanto, el Uscis retomará el procesamiento de los expedientes alcanzados por el fallo.