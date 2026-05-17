Citas de emergencia con el Uscis: advance parole, sellos ADIT y cómo solicitarlas en línea

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) mantiene activo un formulario de solicitud de citas presenciales en línea, disponible en my.uscis.gov/appointment/v2, que reemplazó al sistema InfoPass (desactivado para autoprogramación en septiembre de 2019) y permite a solicitantes, abogados y representantes acreditados pedir una cita en una oficina local sin necesidad de llamar al Centro de Contacto. El sistema no es una herramienta de autoprogramación: los usuarios no pueden reservar una fecha y hora directamente, sino que el Centro de Contacto evalúa la solicitud y determina la disponibilidad en la oficina correspondiente.

Para qué trámites urgentes habilita una cita en persona

El formulario acepta solicitudes de citas presenciales para sellos ADIT (también conocidos como sellos I-551, que funcionan como evidencia temporal de residencia permanente), permisos adelantados de viaje de emergencia (Emergency Advance Parole), resoluciones de jueces de inmigración y otros casos específicos. Fuera de esas categorías, el trámite debe iniciarse llamando al número 1-800-375-5283.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) mantiene activo un formulario de solicitud de citas presenciales en línea, disponible en my.uscis.gov/appointment/v2 Imagen ilustrativa generada con IA

Para quienes tienen una solicitud de green card pendiente y necesitan viajar fuera de Estados Unidos de forma urgente (por fallecimiento o enfermedad grave de un familiar, por ejemplo), el advance parole de emergencia es la vía habilitada. Si el viaje es en menos de 15 días, el Uscis puede emitir un documento de viaje de emergencia, siempre que exista una necesidad apremiante y crítica debidamente documentada. Presentarse sin ese documento aprobado implica que la solicitud de ajuste de estatus puede considerarse abandonada.

Qué ocurre después de enviar la solicitud y cuánto demora la respuesta

Al completar el formulario en línea, el solicitante recibe un número de referencia. El Centro de Contacto puede comunicarse por teléfono o correo electrónico para confirmar o reordenar la fecha, según la urgencia del caso. La agencia no garantiza que se otorgue la fecha solicitada, aunque el sistema recoge esa preferencia como parte del formulario.

Cómo pagar los trámites del Uscis en Estados Unidos

Para citas de emergencia por advance parole, la disponibilidad en oficinas locales varía significativamente. En situaciones donde el viaje es inminente (dentro de las 48 a 72 horas), existe la posibilidad de solicitar una cita de emergencia en la oficina local de campo, que, si se otorga, suele programarse en un plazo de 24 a 48 horas. En ese caso, el oficial puede emitir un documento de viaje el mismo día, aunque se trata de un documento de entrada única y no equivale al combo card estándar del proceso I-485.

Qué documentación llevar al turno y por qué el caso puede ser rechazado

Quien asiste a una cita por advance parole de emergencia debe llevar el Formulario I-131 completo y firmado con la tarifa correspondiente, incluso si ya tiene una solicitud I-131 pendiente, junto con evidencia que acredite el derecho al documento y documentación que demuestre la necesidad urgente de viajar.

El Uscis diferencia entre “emergencia” (una situación que requiere acción inmediata) y “emergente” (algo que surge de forma inesperada). Ambas condiciones deben cumplirse para que la agencia evalúe favorablemente la solicitud. Solicitudes que no cumplen con esa distinción son rechazadas con frecuencia, según reportan organizaciones de asistencia legal.

Quien asiste a una cita por advance parole de emergencia debe llevar el Formulario I-131 completo y firmado con la tarifa correspondiente Imagen ilustrativa generada con IA

Un aspecto que muchos solicitantes desconocen: las citas del Uscis son gratuitas. Si alguien ofrece vender un turno, la agencia recomienda reportarlo al Centro de Contacto al (800) 375-5283. La venta de citas es una práctica ilegal que afecta de forma desproporcionada a comunidades migrantes con menor acceso a información oficial.

El sistema de solicitud en línea seguirá siendo el canal principal para acceder a citas presenciales. El Uscis no ha anunciado una vuelta a la autoprogramación directa al estilo del antiguo InfoPass, y cualquier cambio en las categorías habilitadas o en los tiempos de respuesta será comunicado a través de uscis.gov.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.