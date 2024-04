Uscis anunció una actualización para el formulario I-693, necesario para conseguir la residencia

Escuchar

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) dio a conocer una actualización del formulario I-693, para presentar el informe de examen médico de inmigración y el registro de vacunación. La nueva disposición de la agencia tiene que ver con la fecha de vencimiento del documento que se debe presentar cuando se solicita un ajuste de estatus para convertirse en residente permanente legal.

En un comunicado, Uscis explicó que, a partir del 4 de abril de 2024, cualquier formulario I-693 que haya sido completado y firmado adecuadamente por un cirujano civil designado desde el 1° de noviembre de 2023, no caduca. Además, pueden utilizarse indefinidamente como prueba para demostrar que el solicitante no es inadmisible por motivos de salud, ya que conserva su valor probatorio durante dos años a partir de la fecha de la firma.

El Uscis proporciona servicios de naturalización y trámites de visas para los inmigrantes Uscis

Actualización para el formulario I-693

La agencia señaló que, en consulta con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y basados en los avances en la notificación electrónica de salud pública, se determinó que el valor probatorio del documento de examen médico de inmigración y el registro de vacunación ya no debe limitarse a un período determinado.

Sin embargo, la oficina advirtió que los funcionarios tienen discreción para pedir más evidencia o un formulario I-693 nuevo o actualizado si tienen motivos para creer que la condición médica del solicitante ha cambiado desde que el cirujano civil firmó el documento. También en casos en los que la solicitud no refleja con precisión la condición médica del extranjero.

Los exámenes médicos de inmigración realizados dentro de Estados Unidos deben ser realizados por un cirujano civil designado por Uscis Freepik

Asimismo, destacan que la actualización no se aplica a los formularios presentados por personas en proceso de asilo del programa Operation Allies Welcome (Operación Aliados Bienvenidos), ya que, en su caso, el documento conserva su valor probatorio durante tres años a partir de la fecha de la firma del cirujano civil, mediante póliza y en consulta con los CDC.

Qué es el informe de examen médico de inmigración

El Uscis señala que, en caso de presentar el formulario I-485, solicitud para registrar residencia permanente o ajustar estatus, normalmente el solicitante debe someterse a un examen médico de inmigración y recibir vacunas contra enfermedades prevenibles, para lo cual deberá acudir a consulta con un médico designado por la agencia, al que se le llama cirujano civil.

El examen de salud se lleva a cabo en Estados Unidos, donde se encuentran los cirujanos civiles autorizados. Para localizar al más cercano, existe una herramienta en el sitio oficial. Por su parte, los no ciudadanos que solicitan una visa de inmigrante ante el Departamento de Estado (conocido como procesamiento consular) deben visitar a los médicos ubicados en el extranjero, quienes también son autorizados por la oficina.

Asimismo, el Uscis advierte que no regula los honorarios que cobran los cirujanos civiles por realizar un examen médico de inmigración, por lo que el solicitante debe tomar en cuenta tres aspectos: que las tarifas varían, que muchos médicos designados no aceptan seguros y que es posible que el seguro no cubra muchas partes del proceso.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis) tiene oficinas en varios países

Cómo completar los formularios médicos

Para completar y presentar el formulario, se debe imprimir la edición más reciente y llevarlo a la cita con el médico de inmigración. Completar la primera parte, pero no firmar hasta que el cirujano civil lo indique. El profesional de la salud utilizará el documento para registrar los resultados de su prueba. También debe llevar su historial médico, incluido el de vacunación.

El cirujano civil es el encargado de completar, firmar y sellar el Formulario I-693 y cualquier documento de respaldo en un sobre, que debe enviarse sellado a Uscis. Es importante que no se rompa el sello ni se abra el sobre, ya que no será aceptado como parte del proceso.