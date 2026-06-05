Uscis y FBI: la razón por la que miles de migrantes reciben nuevas citas migratorias, según un abogado

A pesar de haber acudido a su cita ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), solicitantes de diversos trámites recibieron citas para volver a presentarse. La razón fue una verificación adicional de sus antecedentes por parte del FBI.

El Uscis llama de nuevo a migrantes para confirmar antecedentes y datos biométricos

Muchos migrantes expresaron que la notificación para acudir a una segunda cita ante Uscis les generó preocupación ante la posibilidad de que les sea negado su trámite. Sin embargo, el abogado experto en migración Jesús Suday explicó a Univision que se debe a un proceso de confirmación.

La verificación adicional que realiza el Uscis sobre migrantes Imagen generada en IA

El especialista explicó que Uscis llamó a muchos solicitantes para confirmar que no existían cambios recientes en sus antecedentes con base en los registros del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

“Lo que se quiere hacer es confirmar que desde las últimas huellas no existan nuevos antecedentes migratorios, criminales o algún tipo de cambio importante”, detalló el abogado.

Confirmación de antecedentes provoca retrasos en trámites de Uscis

A partir del proceso de verificación que lleva adelante el Uscis, el abogado Suday aseguró que se generaron retrasos en los trámites. El motivo es que decenas de expedientes se encuentran temporalmente en pausa mientras las autoridades migratorias llaman y confirman los datos biométricos y antecedentes de personas que ya habían acudido a su cita.

En contraste con esto, el letrado manifestó que estos procesos de verificación permitirán que algunos casos migratorios avancen más rápidamente.

Por qué muchos migrantes pueden recibir una nueva cita del Uscis Fotomontaje generado con IA

De cualquier manera, la recomendación del abogado ante una nueva cita del Uscis es presentarse para evitar cualquier tipo de inconveniente en el avance de la solicitud. “No ir a la cita de biométricos puede causar aún más retrasos o también que la solicitud sea considerada abandonada y perder el caso por completo”, advirtió en diálogo con el medio.

A qué migrantes llama Uscis para una nueva cita

De acuerdo con Univisión, miles de migrantes con trámites pendientes de ciudadanía, asilo, Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) y residencia permanente fueron llamados nuevamente para una verificación adicional de antecedentes.

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Por lo general, se pide que se presenten aquellas personas cuyas huellas digitales originales se almacenaron con una baja calidad técnica, están incompletas o no pueden verificarse correctamente. La notificación se hace llegar principalmente a través del correo postal o del perfil del usuario en el sitio web del Uscis.

Alianza entre Uscis y FBI aumentó los controles migratorios

El FBI amplió el acceso a sus bases de datos para el Uscis. Con este recurso, el gobierno estadounidense pidió a funcionarios migratorios abstenerse de aprobar cualquier caso pendiente si no fue sometido a la verificación de antecedentes más amplia.

En su momento, el abogado de inmigración Jaime Barrón dijo a CNN que era probable que ciertos migrantes fueran llamados para una nueva toma de huellas dactilares. El riesgo es que algunos podrían perder su permiso para permanecer legalmente en territorio estadounidense mientras este proceso se encuentra en trámite.