Qué revisa el Uscis en el archivo del FBI cuando se pide la green card o se renueva un trámite migratorio

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) reforzó la evaluación de perfiles migratorios. La medida implica que el Buró de Investigaciones Federales (FBI, por sus siglas en inglés) entregue su base de datos a la entidad migratoria para revisar antecedentes penales de los extranjeros.

El Uscis amplía el acceso a información criminal del FBI para revisar antecedentes

De acuerdo con CBS News, a partir de esta colaboración, los oficiales del Uscis pueden revisar información criminal ampliada asociada a las huellas del solicitante en la base de datos federal.

El director del Uscis anticipó que van a revocar green cards aprobadas en el pasado

Según el aviso del Registro Federal, este nuevo método de inspección profunda busca detectar cualquier registro criminal del solicitante sin que pase inadvertido. El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) actúa como supervisor de este intercambio de información, para asegurar el cumplimiento de las leyes federales vigentes en materia de seguridad nacional.

El filtro afectará a casos que requieren huellas dactilares, incluidas solicitudes pendientes que deban pasar por los nuevos controles. A su vez, impactará en los beneficiarios de programas como Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) y Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) cuando requieran verificaciones biométricas.

Huellas dactilares: más controles exhaustivos que agregó el Uscis

Jaime Barrón, abogado especialista en leyes migratorias, anticipó en CNN que muchas personas con procesos abiertos serán notificados sobre nuevas citas para registrar sus huellas dactilares. Este paso resulta vital en el nuevo proceso para que el Uscis cruce los datos físicos con los archivos actualizados del FBI y otras agencias de inteligencia.

Las nuevas medidas se deben a que la administración federal considera que las evaluaciones pasadas no contaban con la profundidad necesaria para reforzar la seguridad nacional. En ese sentido, el sistema actual prioriza la confirmación de identidad y la ausencia de conductas delictivas sobre la celeridad del trámite.

El Uscis podrá usar la base de datos del FBI para tomar decisiones sobre las solicitudes de los individuos AP Foto/Jacquelyn Martin

“Las medidas de evaluación y verificación previas eran totalmente insuficientes. Muchos solicitantes de naturalización y residencia permanente legal no fueron evaluados adecuadamente”, dice el Uscis en un comunicado.

El Uscis amplía la revisión de redes sociales en determinados trámites migratorios

Además de los antecedentes penales, los agentes migratorios también analizan ahora el comportamiento de los usuarios en entornos virtuales y sus perfiles en redes sociales. Este procedimiento se complementa con la revisión del FBI para detectar posibles amenazas o inconsistencias en las declaraciones de los migrantes.

“El Gobierno tiene una discreción inapelable de a quién le otorgan una visa, sobre todo de turista. Lo que están haciendo es pedir que hagan públicas sus redes sociales para indagar en ellas por medio de inteligencia artificial, para ver si encuentran algo que crean que crea conflicto”, explicó Barrón en CNN.

El Uscis también revisará la actividad en redes sociales de cada solicitante Imagen ilustrativa generada con IA

De acuerdo con el especialista, elementos como fotos de armas o sustancias controladas pueden ser utilizadas en contra del solicitante para evitar su permanencia en EE.UU. Incluso, también puede influir alguna evidencia de participaciones en protestas o movilizaciones políticas.