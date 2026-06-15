Uscis y parole humanitario, hoy: el nuevo límite del DHS para permisos de trabajo EAD

La nueva propuesta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) sobre los permisos de trabajo incluye un nuevo límite para quienes aplican bajo el programa de parole humanitario. Según el texto de la regla, la validez no excedería un año o la duración del documento, lo que ocurra antes. Además, las renovaciones estarían sujetas a un control más estricto.

Cómo es el nuevo límite que prepara el DHS para sus permisos de trabajo bajo parole

El 5 de junio, el DHS publicó una propuesta en el Registro Federal de EE.UU. que propone cambios significativos para ciertas categorías de autorización de empleo (EAD) del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis). Uno de los impactos más notables para los no ciudadanos que ya tienen un EAD y desean renovarlo corresponde a la duración del documento.

Para los no ciudadanos que ya tienen un EAD y desean renovarlo, uno de los cambios más drásticos corresponde a la duración del documento Freepik / Uscis

En cumplimiento de la ley H.R.1, conocida también como “One Big Beautiful Bill Act”, la validez de la autorización para personas con parole no excedería un año o la duración del parole, lo que sea menor.

Además, el permiso podría terminar si el parole se cancela, vence o es denegado, o si la persona recibe una orden final de remoción, según el caso. Junto con esta medida, la renovación también estaría sujeta a un control más estricto, para el que se utilizaría el sistema E-Verify:

Para renovar el EAD , la persona debería demostrar que ya tiene trabajo o que busca un puesto con un empleador o posible patrocinador inscrito y en buen estado en E-Verify.

, la persona debería demostrar que ya tiene trabajo o que busca un puesto con un empleador o posible patrocinador inscrito y en buen estado en E-Verify. El peticionario deberá proporcionar el nombre del empleador tal como aparece en el sistema y su Número de Identificación de Compañía de E-Verify en su solicitud de renovación. Sin esta información, la renovación no será aprobada.

Los cambios recientes en el permiso de trabajo anunciados por el Uscis

Biometría y necesidad económica: los cambios en los permisos de trabajo del DHS

Para obtener el permiso de trabajo por primera vez bajo esta categoría, los solicitantes alcanzados deberán cumplir con lo siguiente:

Demostrar necesidad económica: a diferencia de la práctica anterior para este grupo, ahora sería obligatorio demostrar este punto para poder trabajar legalmente. Para eso, el peticionario debe presentar el Formulario I-765WS con detalles de sus ingresos, gastos y activos.

a diferencia de la práctica anterior para este grupo, ahora sería obligatorio demostrar este punto para poder trabajar legalmente. Para eso, el peticionario debe presentar el Formulario I-765WS con detalles de sus ingresos, gastos y activos. Superar la evaluación del caso: el solicitante debe demostrar que “merece” la autorización. El Uscis efectuará un análisis individualizado para determinar si otorga el beneficio con base en la totalidad de las circunstancias.

el solicitante debe demostrar que “merece” la autorización. El Uscis efectuará un análisis individualizado para determinar si otorga el beneficio con base en la totalidad de las circunstancias. Biometría obligatoria: los solicitantes alcanzados tendrían que someterse a la toma de huellas y fotografías para verificar su identidad y permitir controles de antecedentes antes de que se emita el EAD.

Para obtener un EAD, los solicitantes deberán demostrar necesidad económica y cumplir con otros requisitos 123RF - 123RF

A quiénes afectarán las nuevas normas para el permiso de trabajo en EE.UU.

El anuncio señala que los tres grupos principales de no ciudadanos que enfrentarían mayores controles en sus permisos de trabajo bajo la regla propuesta por el DHS son:

Extranjeros con permiso de permanencia temporal (parole) otorgado por razones humanitarias urgentes o beneficio público significativo (categoría (c)(11)).

otorgado por razones humanitarias urgentes o beneficio público significativo (categoría (c)(11)). Extranjeros a quienes se les ha concedido acción diferida (categoría (c)(14)), con excepción de aquellos bajo DACA o solicitudes T bona fide.

(categoría (c)(14)), con excepción de aquellos bajo DACA o solicitudes T bona fide. Extranjeros con una orden final de remoción que fueron liberados temporalmente bajo una orden de supervisión (OSUP) (categoría (c)(18)).

Al lunes 15 de junio, la normativa se encuentra en el período de comentarios públicos, que finaliza el 4 de agosto de 2026. Una vez terminada esta fase, la agencia deberá revisar y considerar las opiniones recibidas antes de tomar una decisión final.

Si el gobierno decide seguir adelante, publicará una regla final en el Registro Federal con la fecha de entrada en vigor.