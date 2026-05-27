EAD y green card con ajuste de estatus: ¿puedo pedirlo si tengo una aplicación I-485 pendiente?

Las personas que ya presentaron el formulario I-485 para obtener la residencia permanente en Estados Unidos pueden solicitar un permiso de trabajo mientras el caso continúa en revisión. El trámite se realiza ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) mediante el I-765.

¿Debo tener una petición del formulario I-485 para pedir una autorización de empleo?

De acuerdo con la información oficial, el Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) permite trabajar legalmente durante el período en que la solicitud de ajuste de estatus permanece pendiente. El Uscis establece que un pedido I-485 activo es una de las bases habilitadas para acceder a este beneficio migratorio.

El permiso de trabajo EAD es válido por 1 o 2 años Uscis

Los solicitantes deben indicar la categoría de elegibilidad (c)(9) al completar el formulario I-765. La presentación puede hacerse junto con el ajuste de estatus o en una etapa posterior, siempre que el expediente continúe abierto.

Qué significa tener un I-485 pendiente ante Uscis

Cuando una persona tiene un I-485 pendiente significa que el Uscis recibió formalmente la solicitud para obtener la green card mediante ajuste de estatus y el caso todavía no fue resuelto. Durante ese período, el extranjero puede permanecer en EE.UU. bajo una figura administrativa mientras la agencia revisa antecedentes, documentación y requisitos de elegibilidad.

El tiempo de espera depende de distintos factores, entre ellos la carga de trabajo de cada oficina, la disponibilidad de visas y la categoría migratoria utilizada para solicitar la residencia permanente.

De acuerdo con la información sobre el tiempo de procesamiento del Uscis, el 80% de los casos de ajuste de estatus se completan en un plazo que varía según la categoría migratoria y la oficina de servicio; para casos familiares, el tiempo estimado ronda de 10 a 13 meses.

La EAD integra el sistema que regula el empleo permitido en Estados Unidos Uscis y Freepick

Las razones por las que un ajuste de estatus puede demorarse

Los factores más comunes son:

La disponibilidad de visas de inmigrante : en categorías familiares o laborales sujetas a cupos, la fecha de prioridad debe estar vigente según el boletín de visas del Departamento de Estado antes de avanzar hacia la aprobación final.

: en categorías familiares o laborales sujetas a cupos, la fecha de prioridad debe estar vigente según el del Departamento de Estado antes de avanzar hacia la aprobación final. Evidencia adicional mediante una Request for Evidence (RFE) : esto suele ocurrir cuando faltan documentos médicos, formularios complementarios o pruebas de respaldo.

: esto suele ocurrir cuando faltan documentos médicos, formularios complementarios o pruebas de respaldo. No actualizar el domicilio dentro del plazo exigido por el Uscis: si el solicitante cambia de dirección y no lo informa dentro de los diez días, puede dejar de recibir notificaciones relacionadas con entrevistas, pedidos de documentación o decisiones sobre el caso.

Cuándo se debe pagar una tarifa adicional por el EAD

Las reglas sobre costos cambiaron para quienes presentaron solicitudes después del 1° de abril de 2024. En esos casos, el I-765 requiere un pago adicional de US$260 incluso si existe un I-485 pendiente.

En cambio, quienes enviaron el ajuste de estatus entre el 30 de julio de 2007 y el 1° de abril de 2024 y ya abonaron la tarifa correspondiente quedan exceptuados del pago extra para obtener el permiso laboral.

El Uscis también recuerda que salir de EE.UU. mientras el ajuste de estatus continúa pendiente puede afectar el trámite. Para evitar que la solicitud sea considerada abandonada, generalmente se necesita un permiso de viaje conocido como Advance Parole.

Cómo buscar y descargar el formulario más reciente de Uscis

Cómo verificar el estatus del caso en línea

Los solicitantes pueden revisar el avance de su expediente mediante la herramienta “Case Status Online” disponible en el sistema del Uscis. Para acceder a la información es necesario ingresar el número de recibo del trámite.

La plataforma también permite consultar datos vinculados al envío de documentos físicos, como tarjetas de autorización de empleo o comunicaciones oficiales emitidas por la agencia migratoria. Otra alternativa es utilizar una cuenta en línea del organismo. Desde allí es posible recibir alertas automáticas, revisar correspondencia, actualizar datos personales y cargar documentación adicional cuando se solicita.