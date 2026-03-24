La regla del Uscis para solicitantes de visas de trabajo que se aplica entre abril y octubre 2026

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés), junto con el Departamento de Trabajo (DOL), incrementaron el límite de visas H-2B para el año fiscal 2026. La medida autoriza 64.716 visas adicionales destinadas a empresas que enfrentan escasez crítica de mano de obra, con empleos previstos entre el 1° de mayo y el 30 de septiembre.

Nuevo calendario de fechas límite del Uscis para las visas H-2B

Según el cronograma oficial de la agencia, el organismo dejará de aceptar formularios para este cupo suplementario después del 15 de septiembre de 2026, o una vez que se alcance el límite máximo aplicable.

Las 18.490 visas restantes están disponibles para empleadores que requieran personal sin importar su historial previo Freepik/Uscis

De este total suplementario, el organismo destinó 46.226 plazas a trabajadores que regresan, es decir, personas que ya contaron con el estatus H-2B en alguno de los últimos tres años fiscales (2023, 2024 o 2025).

Las 18.490 visas restantes están disponibles para empleadores que requieran personal sin importar su historial previo, siempre que las labores inicien en la temporada tardía, comprendida entre el 1° de mayo y el 30 de septiembre de 2026.

Para que el proceso resulte exitoso, se debe prestar especial atención al calendario de asignaciones que estableció el portal oficial de Uscis:

Segunda asignación (inicios entre el 1° y el 30 de abril): los empleadores deben presentar estas peticiones no antes del 25 de marzo de 2026 y a más tardar el 23 de abril de 2026 . Este plazo corresponde a la ventana de 15 a 44 días tras alcanzarse el límite legal de la segunda mitad del año fiscal.

los empleadores deben presentar estas peticiones no antes del y a más tardar el . Este plazo corresponde a la ventana de 15 a 44 días tras alcanzarse el límite legal de la segunda mitad del año fiscal. Tercera asignación (inicios entre mayo y septiembre): el periodo para estas solicitudes comienza el 24 de abril de 2026 . Estas plazas cubren tanto a trabajadores recurrentes como a nuevos solicitantes para la temporada de verano y otoño.

el periodo para estas solicitudes comienza el . Estas plazas cubren tanto a trabajadores recurrentes como a nuevos solicitantes para la temporada de verano y otoño. Cupo para países específicos: existe una reserva de 20.000 visas para ciudadanos de Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras y Haití, sujeta también al cierre definitivo de septiembre.

Para el año 2026, se autorizó un incremento de hasta 64.716 visas adicionales Imagen generada con IA

El formulario de “daño irreparable” para presentar en Uscis

Para calificar a estas plazas extra, los empleadores deben completar el nuevo formulario de certificación ETA 9142-B-CAA-10 .

. En este documento, el titular de la empresa debe declarar, bajo pena de perjurio, que su negocio sufre un daño irreparable actual o inminente (pérdidas financieras graves) si no logra emplear a los trabajadores solicitados.

actual o inminente (pérdidas financieras graves) si no logra emplear a los trabajadores solicitados. El Uscis aclaró que no aceptará versiones de este formulario correspondientes a años fiscales anteriores . El uso de un formato vencido provocará el rechazo inmediato del trámite.

. El uso de un formato vencido provocará el rechazo inmediato del trámite. Además, la agencia hizo hincapié sobre una instrucción técnica para el envío postal por mensajería . Todas las solicitudes deben incluir en el sobre la leyenda de atención obligatoria: “Attn: FY2026 H-2B Supplemental Cap” .

. Todas las solicitudes deben incluir en el sobre la leyenda de atención obligatoria: . Este código permite que el personal de la oficina de recepción identifique el paquete como parte del aumento temporal y evite que se mezcle con los cupos ordinarios que ya se encuentran agotados desde el 10 de marzo.

Esta medida afecta a las empresas que buscan contratar ciudadanos extranjeros para trabajos temporales no agrícolas Archivo

Advertencias sobre el estatus y las tasas

El organismo migratorio advirtió que denegará de forma sistemática todas las solicitudes pendientes que no reciban aprobación antes del 1° de octubre de 2026.

En estos casos, las autoridades no realizarán el reembolso de las tasas de presentación pagadas.

Por esta razón, se recomienda a los peticionarios verificar los tiempos de procesamiento del Departamento de Estado para asegurar que los trabajadores tengan tiempo suficiente para obtener su visa física en un consulado antes de viajar.

Si un empleador solicita un cambio de estatus para un trabajador que ya se encuentra en Estados Unidos, la agencia denegará dicha solicitud de cambio, aunque evaluará la elegibilidad para la clasificación H-2B.

En tal situación, el trabajador deberá salir del país para obtener su visa en el extranjero antes de solicitar la admisión formal en un puerto de entrada.