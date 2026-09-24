Ya es oficial: el Uscis puede solicitar ahora informes de crédito a los patrocinadores de las green card

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) incorporó un cambio en el proceso de patrocinio económico de las solicitudes de green card. La edición “08/24/26″ del formulario I-864, publicada el 31 de agosto, incluye una autorización para que el organismo solicite datos del patrocinador a agencias de informes del consumidor.

Formulario I-864: qué cambió para los patrocinadores de green card

De acuerdo con el comunicado oficial, la modificación introdujo los informes del consumo dentro de los elementos que pueden utilizarse para verificar la capacidad financiera de quien asume la responsabilidad económica por un inmigrante .

. La autorización se encuentra en la Parte 8 del formulario, correspondiente al contrato, certificación y firma del patrocinador.

El formulario I-864 es un requisito que puede influir en la aprobación de una solicitud de green card por ajuste de estatus Imagen creada con IA

Al suscribir el documento, el patrocinador permite que el Uscis y el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) soliciten datos a agencias de informes del consumidor y obtengan reportes y puntajes crediticios relacionados con la evaluación de la suficiencia financiera del formulario I-864.

La suscripción del formulario constituye un compromiso legal entre el patrocinador y el gobierno estadounidense. Quien firma asume obligaciones económicas respecto del inmigrante beneficiario y debe acreditar que sus ingresos o recursos cumplen con los parámetros establecidos en función de las guías federales de pobreza.

A partir del 1° de octubre, la edición aceptada será únicamente la que se muestre con la fecha “08/24/26″. De acuerdo con el Uscis, los formularios correspondientes a la versión anterior, identificada como “10/17/24″, que sean enviados electrónicamente o tengan matasellos desde entonces no serán procesados.

Cómo buscar y descargar el formulario más reciente de Uscis

Uscis: no hay un puntaje mínimo de crédito para los patrocinadores

Aunque la nueva versión habilita la consulta de información crediticia, el Uscis todavía no estableció un puntaje mínimo que deba alcanzar una persona para poder actuar como patrocinador. Tampoco se detalló cómo serán considerados elementos concretos de un informe.

Entre los datos que suelen aparecer en estos documentos, según detalla la empresa especializada en inmigración Boundless, se encuentran:

Los pagos atrasados.

Las deudas.

Las cuentas enviadas a cobranza.

Las quiebras.

Determinadas alertas relacionadas con fraude o robo de identidad.

Sin embargo, la información proporcionada no establece un peso específico para ninguno de estos factores. Por este motivo, tener un puntaje de crédito bajo no implica por sí mismo que el patrocinador quede excluido.

La autorización permite acceder a esos datos, pero no fija una regla según la cual una calificación específica produzca automáticamente el rechazo.

Credit freeze: qué debe hacer un patrocinador ante el Uscis

Según la información oficial, uno de los aspectos que los patrocinadores deben tener en cuenta es la existencia de un “credit freeze” o “security freeze”. Cuando el expediente crediticio está bloqueado, el Uscis puede no tener acceso a los datos necesarios para realizar la verificación.

Ante una solicitud de la agencia, el patrocinador deberá responder con rapidez para levantar temporalmente el bloqueo y permitir la consulta. No hacerlo puede provocar demoras durante la tramitación de la residencia permanente.

La nueva edición del I-864 debe utilizarse para los trámites correspondientes. Además, la información financiera presentada debe ser precisa y el patrocinador debe contar con documentación que permita respaldar sus ingresos y recursos económicos.

Nueva versión del formulario I-864, un contrato vinculante mediante el cual un ciudadano o residente de EE.UU. se compromete a brindar respaldo económico a un inmigrante Imagen creada con IA

Formulario I-864: los documentos financieros de los patrocinadores

Entre los documentos generales se encuentra una copia o transcripción oficial del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) correspondiente a la declaración federal del tributo del año fiscal más reciente. También pueden incorporarse voluntariamente las declaraciones de los tres últimos años cuando ayuden a demostrar estabilidad de ingresos.

Si se entrega una copia de la declaración en lugar de una transcripción del IRS, deben incluirse los formularios W-2 y 1099 correspondientes al año fiscal más reciente .

. Quienes no hayan estado obligados a cumplir con esa presentación deben explicar por escrito la razón y aportar evidencia que respalde esa situación.

También pueden presentarse comprobantes actuales de ingresos, como recibos de sueldo de los últimos seis meses o una carta reciente del empleador que indique cargo, salario y datos de contacto de la empresa.

Formulario I-864: quiénes están exentos del requisito

No todas las personas que solicitan una green card están obligadas a presentar el formulario I-864. Una de las excepciones alcanza a quienes hayan acumulado o puedan recibir crédito por 40 trimestres de trabajo calificado bajo la Ley del Seguro Social.

El cómputo puede incluir períodos derivados del trabajo de un cónyuge durante el matrimonio o de los padres antes de que el inmigrante cumpliera 18 años.

También están exentos determinados inmigrantes que adquirirán automáticamente la ciudadanía estadounidense al ser admitidos en EE.UU., así como ciertos viudos o viudas autopeticionarios y cónyuges o hijos víctimas de abuso con un formulario I-360 aprobado.

Quienes reúnen alguna de estas condiciones utilizan el formulario I-864W para acreditar la exención.

En las categorías de inmigración basadas en empleo, el formulario I-864 se exige cuando un familiar ciudadano estadounidense o residente permanente presentó la petición I-140.

También corresponde cuando ese pariente posee una participación del 5% o más en la entidad que presentó la petición. Fuera de esos supuestos, el I-864 generalmente no se exige en los casos de inmigración basada en empleo.

Otras categorías de inmigrantes tampoco están sujetas al requisito del I-864, según la base utilizada para solicitar la residencia permanente. En esos casos, los criterios para acreditar respaldo económico pueden ser diferentes.