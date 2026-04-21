Problemas por el pasaporte: la regla que vetaría la entrada a EE.UU. de personas que vayan al Mundial 2026

La presencia de hinchas extranjeros al Mundial 2026 en Estados Unidos está condicionada por las restricciones de entrada establecidas mediante proclamaciones presidenciales durante la administración Donald Trump. Entre los países afectados, Haití integra el grupo con suspensión total de ingreso, mientras que Senegal y Costa de Marfil figuran entre las restricciones parciales.

Los países clasificados que quedaron alcanzados por las restricciones de EE.UU.

La proclamación del 4 de junio de 2025 mantuvo a Haití dentro del listado con suspensión total de entrada.

Eso significa que sus ciudadanos enfrentan una suspensión de ingreso tanto para visas de inmigrante como no inmigrante, con excepciones previstas en la normativa

Las limitaciones afectan visas de turismo, estudio, trabajo e intercambio Freepik

Luego, el decreto del 16 de diciembre de 2025 agregó nuevas restricciones parciales para Senegal y Costa de Marfil.

En esos casos, la suspensión alcanza al ingreso como inmigrantes y también a varias visas no inmigrantes, entre ellas las de turismo y negocios (B-1 y B-2), estudio (F), formación laboral (M) e intercambio (J).

En este escenario, Associated Press señaló que Senegal y Costa de Marfil podrían disputar sus partidos con apoyo limitado de residentes legales, personas que ya tenían visa antes de que se promulgaran esas normativas o aficionados con doble ciudadanía.

Cuáles son las excepciones a las restricciones de ingreso a EE.UU.

Las restricciones de ingreso contemplan excepciones específicas definidas en la propia proclamación. Entre ellas, figuran las siguientes:

Residentes permanentes legales de Estados Unidos.

Personas con doble nacionalidad que viajen con pasaporte de un país no incluido en la lista.

Titulares de ciertas visas oficiales, diplomáticas o de organismos internacionales, entre ellas las categorías A, C, G y NATO.

Atletas o integrantes de un equipo, incluidos entrenadores, personal de apoyo necesario y familiares directos, cuando viajen por el Mundial u otros grandes eventos deportivos definidos por el Departamento de Estado.

Excepciones caso por caso, cuando las autoridades consideren que el viaje responde a un interés nacional de Estados Unidos.

Haití, Senegal y Costa de Marfil, con partidos en suelo estadounidense

Los tres países tienen partidos programados en ciudades de Estados Unidos durante la fase de grupos.

La FIFA estableció que:

El 16 de junio de 2026, Senegal se medirá con Francia en Nueva York/Nueva Jersey.

El 22 de junio de 2026, Senegal jugará contra Noruega en Nueva York/Nueva Jersey.

El 14 de junio de 2026, Costa de Marfil debutará frente a Ecuador en Filadelfia.

El 25 de junio de 2026, Costa de Marfil cerrará ante Curazao en Filadelfia.

El 13 de junio de 2026, Haití abrirá ante Escocia en Boston.

El 19 de junio de 2026, Haití disputará su partido frente a Brasil en Filadelfia.

El 24 de junio de 2026, Haití jugará contra Marruecos en Atlanta.

El apoyo en tribunas podría reducirse a residentes, personas con visa previa o doble nacionalidad Freepik

La regla del DOS sobre la vigencia del pasaporte y el trámite de visa

Aun en los casos en que una persona no esté alcanzada por la suspensión, el Departamento de Estado exige requisitos adicionales.

En su guía para visa de visitante, Travel.State.gov indica que el pasaporte debe tener una validez de al menos seis meses más allá del período de permanencia en Estados Unidos, salvo que exista una exención por acuerdos específicos según el país.

Los solicitantes de visas no inmigrantes deben programar su entrevista en la embajada o consulado de su país de residencia o de nacionalidad.

Las autoridades advierten que la visa permite viajar hasta un puerto de entrada y pedir admisión, pero no garantiza el ingreso final. Esto queda en manos de los agentes migratorios en el punto de entrada.