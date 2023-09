escuchar

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, hizo tajantes declaraciones sobre el flujo de migrantes, al advertir que no tiene precedentes. “Nunca en mi vida he tenido un problema en el que no haya visto un final. No veo un final para esto”, señaló el miércoles a la noche en una reunión del ayuntamiento organizada por su oficina en el Upper West Side de Manhattan. Asimismo, lamentó el impacto financiero que conllevan todos los esfuerzos destinados a la atención de las más de 100 mil personas que llegaron en el último año.

Los comentarios fueron los más fuertes del alcalde hasta ahora porque además tuvo un fuerte pronóstico: “Este problema destruirá a la ciudad de Nueva York (...) Todos nosotros nos vamos a ver afectados por esto. Lo dije el año pasado, cuando teníamos 15.000, y lo digo ahora a 110 mil. La ciudad que conocíamos, la estamos a punto de perder”, continuó, de acuerdo con declaraciones retomadas por Politico.

Asimismo, Adams acusó que los gobernadores de estados republicanos envían más solicitantes de asilo, sin coordinar sus esfuerzos: “Le dimos vuelta a esta ciudad en 20 meses. ¿Y luego qué pasó? Comenzó con un loco en Texas, decidió que quería llevar a la gente a la ciudad de Nueva York: 110 mil migrantes”. A su vez, aprovechó el encuentro para quejarse de la falta de apoyo federal: “No estamos recibiendo ayuda en esta crisis nacional”.

Eric Adams, alcalde de la ciudad de Nueva York, aseguró que los espacios para albergar inmigrantes son cada vez más limitados Facebook/Eric Adams

La ciudad de Nueva York enfrenta una situación crítica. De los migrantes que llegaron en el último año, 50.000 siguen al cuidado de las autoridades, mientras que los refugios y los recursos están en su máxima capacidad. Los recién llegados se encuentran también con pronóstico adverso, con dificultades para establecerse y la inelegibilidad para la asistencia del alquiler. Por eso, algunos comenzaron a dormir en la calle frente a un hotel de Manhattan mientras los admiten en refugios.

Adams obtiene aprobación entre los republicanos

Tras su discurso, los republicanos elogiaron al alcalde demócrata, sobre todo por promover su posición de reducir la inmigración y sus críticas a la Casa Blanca por no tomar más medidas. El representante Nick LaLota escribió en X, antes Twitter: “El primer paso para resolver un problema es admitir que tienes uno. Gracias, alcalde Adams por ser sincero sobre el alcance de la crisis migratoria de la ciudad de Nueva York. Ahora debe derogar las políticas de santuario y el presidente Biden debe restablecer (el programa) de permanecer en México para ayudar a resolverlo”.

Durante el último año, el alcalde ha señalado la ola de inmigración como una carga financiera y la razón por la que tuvo que ordenar múltiples recortes presupuestarios para las agencias. Incluso admitió que se esperarían más en el siguiente ciclo. “Tenemos un déficit de 12 mil millones de dólares que vamos a tener que reducir. Todos los servicios se verán afectados”, declaró.

Esta fotografía muestra el campus del Centro Psiquiátrico Creedmoor, en Queens, Nueva York, cuyo estacionamiento se volvió albergue de migrantes Frank Franklin II - AP

Además, ha pedido en reiteradas ocasiones fondos federales, así como acelerar el proceso de permisos de trabajo para los migrantes. Sus constantes declaraciones públicas y referencias al presidente Joe Biden elevaron la tensión entre ambos demócratas.