El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) anunció en un comunicado que a partir del 18 de septiembre tomó medidas para reforzar la cobertura de los trabajadores temporales con los programas H-2, que incluyen a los agrícolas (H-2B) y no agrícolas. De esta manera, se añadirían protecciones para los beneficiarios de estas visas contra la conducta explotadora de sus peticionarios.

Los derechos de los trabajadores en EE.UU.

En un aviso de propuesta de normativa (NPRM), el DHS propuso modernizar y mejorar los programas. “Durante años, los beneficiarios de los visados H-2A y H-2B para trabajadores temporales han sido esenciales para nuestras economías estacionales y agrícolas”, señaló el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro N. Mayorkas: “Estas reformas propuestas ayudarán a los empleadores estadounidenses a hacer frente a la escasez de trabajadores a través de nuevas flexibilidades del programa. También ayudarán a proporcionar a esta población vulnerable de trabajadores las protecciones que merecen”.

¿Quiénes son beneficiarios de las visas H-2?

Año a año, Estados Unidos otorga miles de visas H-2 para trabajadores temporales con o sin experiencia. Por lo general, los peticionarios o empleadores deben demostrar que no hay suficientes trabajadores estadounidenses que estén capacitados, dispuestos o disponibles para realizar el empleo temporal. Son estos quienes presentan el formulario I-129, Petición para un trabajador no inmigrante, en nombre del posible beneficiario, acompañado de un certificado del Departamento de Trabajo en el que se detallan los motivos por los que no hay trabajadores estadounidenses cualificados para cubrir el puesto.

En virtud de la normativa propuesta por el DHS, aquellos que infrinjan los requisitos del programa H-2B pueden no ser elegibles para el limitado número de visados disponibles. Asimismo, se refuerza la prohibición y las consecuencias de que los empleadores o reclutadores les cobren a los trabajadores H-2 y se protege a estos últimos de contraer deudas de explotación.

Además, el Departamento de Estado propuso en su norma una mayor flexibilidad para los beneficiarios H-2, a través de la ampliación de los períodos para que puedan encontrar un nuevo empleo, así como mayor claridad en el cambio de su estatus migratorio.

¿Cuáles son los beneficios para los empleadores?

Esta norma también beneficiaría a los empleadores, con una portabilidad H-2 permanente, lo que permitiría que aquellos que enfrentan escasez de trabajadores puedan contratar a los que ya están legalmente en EE.UU., mientras que el pedido H-2 del empleador para el trabajador aún está pendiente. “El período de comentarios públicos de 60 días comienza tras la publicación de la NPRM en el Registro Federal”, cerró el DHS.

¿Por cuánto tiempo se puede trabajar en EE.UU. con una visa H-2B?

El tiempo máximo que se puede permanecer en EE.UU es de tres años. Posteriormente, los beneficiarios deberán salir de ese país por tres meses ininterrumpidos antes de pedir la readmisión bajo el mismo tipo de visa. En realidad el beneficio otorga por un plazo de un año, pero se pueden solicitar dos extensiones de hasta uno más cada una.

¿Las visas H-2B permiten que el trabajador lleve a su familia a EE.UU?

Si bien un beneficiario H-2B sí puede trasladar a su cónyuge o hijos solteros menores de 21 años con la clasificación H-4, estos no son elegibles para trabajar en EE.UU. Entre los países que participan en este programa están:

Argentina

México

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

Honduras

Ecuador

Panamá

Nicaragua

Uruguay

Perú

