¿Votarían los latinos a Kamala Harris en las próximas elecciones?: esto dicen las encuestas

Tras la actuación en el primer debate del actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, frente a su potencial contendiente en las boletas de las próximas elecciones presidenciales de ese país, Donald Trump, la candidatura del demócrata ha sido cuestionada por los expertos. Si cediera a la creciente presión, algunos apuntan a que su relevo podría ser su actual compañera de fórmula, la vicepresidenta Kamala Harris. Sin embargo, ¿qué opinan los latinos sobre ella?

Si bien el viernes pasado Biden confirmó en una entrevista para la cadena ABC que no abandonará las elecciones a la presidencia de Estados Unidos y catalogó su desempeño en el debate como un “mal episodio”, la figura de Harris empieza a tener fuerza.

Donald Trump y Joe Biden tuvieron un acalorado debate Captura de pantalla CNN

Una encuesta de The New York Times-Siena realizada después del debate, reveló que Biden y Trump estaban casi igualados entre los votantes hispanos probables, con un 47 % frente a un 46 %. A finales de junio, la encuesta de Siena indicaba que Biden tenía una ventaja de 14 puntos porcentuales entre los latinos.

La vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, habla en la sesión plenaria de apertura de la Cumbre de Paz en Ucrania, en Stansstad, Suiza, el sábado 15 de junio de 2024 Michael Buholzer - Keystone

Ahora bien, sobre Harris, de acuerdo con una serie de entrevistas con votantes latinos que realizó The Washington Post, hay opiniones divididas: mientras que algunos creen que Harris podría conectar mejor con los latinos y priorizar los temas que están en agenda para ellos, otros la vinculan con la decepción que sienten con la administración Biden. Por otro lado, hay un sector que cree que un segundo mandato de Trump sería lo mejor para mejorar la economía de las familias latinas, más allá de sus políticas antiinmigrantes.

Así ven los latinos a Harris

Biddy Adams (42), una de las entrevistadas por el medio citado que trabaja en el sector inmobiliario, dijo que votaría por Biden, pero preferiría a Harris: “Biden no ha cumplido con todo y yo elegiría a Kamala antes que a él. Ella ha sido muy limitada y él la ha dejado en evidencia, especialmente en materia de inmigración, pero no fue por quien votamos… La elegiría a ella antes que a las opciones que tenemos… Ahora bien, si tuviéramos la opción de hacer una moción de censura, eso es realmente lo que haría”, dijo a The Washington Post.

Mientras tanto, Isabella Bello, de 21 años, señaló que Trump sería el candidato ideal. La joven trabaja como camarera mientras asiste a la escuela de enfermería. Desde su perspectiva, si bien apoya a las mujeres y le encantaría ver a una mujer gobernar el país, no cree que vaya a suceder. “Ella ha estado del lado de Biden todo este tiempo y tampoco se hizo nada por su parte como vicepresidenta. Creo que la gente quiere un cambio para nuestro país y ella no lo quiere”, opinó sobre Harris.

El desempeño del actual presidente Joe Biden puso en duda su capacidad en la contienda Manuel Balce Ceneta - AP

Por otro lado, Jonathan Smith, de 33 años, no piensa votar: “No votaré por nadie. No ha servido de nada. Nada ha mejorado… Tratamos de enseñar a nuestros hijos que, si van a decir algo, deben cumplir su palabra, pero cuando tienes este tipo de líderes y no hacen nada de lo que prometen, es difícil enseñarles algo”.

Por último, Jason Adams, de 17 años, un estudiante de último año de secundaria, dijo que votará por Biden, pero preferiría a Harris. “Estoy emocionado por votar por primera vez, pero es una pena que estos sean los candidatos que tenemos. No estoy contento con eso. Creo que Harris sería una mejor opción dado el hecho de que es más joven. Tendría que investigar más sobre ella, pero ¿mejor que lo que tenemos? Sí”, lanzó.

Una encuesta revela qué posibilidades tiene Kamala Harris

Una encuesta realizada por Politico/Morning, publicada a mediados de junio, reveló que solo un tercio de los potenciales votantes ven en Harris a una candidata demócrata con posibilidades de triunfo. Según estos resultados, la vicepresidenta tiene las mismas malas calificaciones que Biden. Por lo tanto, apuntan a que podría no significar una mejora para los votantes dudosos.

Asimismo, tres cuartas partes de los votantes estadounidenses señalan el Partido Demócrata tendría una mejor oportunidad de llevarse la presidencia en 2024 con alguien que no sea el presidente Joe Biden, de acuerdo con una investigación de CNN realizada por SSRS. No obstante, el futuro aún está por definirse.

LA NACION