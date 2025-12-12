Wall Street cierra en rojo, preocupada por el sector tecnológico

La bolsa de Nueva York cerró con una marcada caída el viernes, lastrada por el regreso de temores sobre la rentabilidad de algunas grandes empresas de inteligencia artificial (IA).

El Nasdaq, de fuerte composición tecnológica, cedió un 1,69%. El Dow Jones perdió un 0,51% y el índice ampliado S&P 500 retrocedió un 1,07%, después de que ambos alcanzaran nuevos récords en el cierre de la jornada anterior.

"El sector de la IA genera tanto entusiasmo que el más mínimo signo de preocupación hace correr el riesgo de crear volatilidad en el mercado", comentó a la AFP Tim Urbanowicz, de Innovator Capital Management.

El viernes fue Broadcom, el especialista en chips electrónicos, el que golpeó a Wall Street, a pesar de presentar resultados mejores de lo esperado en el cuarto trimestre.

Las declaraciones del director ejecutivo del grupo, Hock Tan, que aseguró que la empresa cuenta con una cartera de pedidos estimada en US$73.000 millones para sus productos dedicados a la IA, tensaron a los inversores que esperaban más.

La acción cayó un 11,43%, hasta los 359,93 dólares, lo que supone una pérdida de unos US$200.000 millones en capitalización bursátil.

El día anterior, el gigante de la computación en la nube Oracle (que al cierre del viernes tuvo -4,58% a 189,74 dólares) fue duramente castigado tras presentar resultados considerados decepcionantes. El grupo se ha endeudado masivamente para posicionarse como uno de los líderes en infraestructura para IA.

"Los informes financieros de muchas empresas vinculadas a la IA se han convertido en eventos clave para el mercado", añadió Urbanowicz.

En el plano macroeconómico, tras la bajada de tipos de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) esta semana, el mercado estadounidense espera ahora recibir nuevos datos para afinar sus expectativas sobre la futura política monetaria.

La próxima semana se publicarán nuevas cifras sobre inflación y empleo, incluido el índice de desempleo correspondiente al mes de noviembre.