Tras el fallo, la acción de YPF sube 7% en Nueva York

La Justicia de Estados Unidos falló a favor de la Argentina en el juicio por YPF, que implicaba un pago por más de US$16.000 millones. A pesar de que este viernes es una rueda de números negativos en el mercado financiero internacional, la acción de la petrolera se desprende de la tendencia y sube, mientras que el resto de las acciones argentinas se contagia del optimismo.

En las primeras negociaciones del día, l os papeles de YPF operan en Wall Street con un alza del 7,49% y alcanzan los US$46,97, luego de que la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocara la sentencia de primera instancia por el juicio por expropiación.

Mucho más llamativo es el movimiento que muestra la acción de Burford, el fondo que litigó contra la Argentina: solo hoy, se hunde un 35,44%.

“Ganamos el juicio de YPF. La Cámara acaba de revocar totalmente la condena contra la Argentina: el mejor escenario posible (y con menos del 15% de posibilidades de ocurrencia). Esto implica que la Argentina no debe pagar nada de los aproximadamente hoy US$18.000 millones (un poco más de los préstamos del FMI en 2024). Es histórico, impensado, el mayor logro jurídico de la historia nacional”, celebró el presidente, Javier Milei, en redes sociales.

El resto de las compañías locales que operan en la Bolsa de Nueva York (ADR) amanecieron en terreno negativo, entre las idas y vueltas que hay entre Washington y Teherán. Sin embargo, luego de conocerse la noticia a favor de la Argentina, lentamente fueron revirtiendo la tendencia: los papeles de BBVA trepan 3,7%, seguidos por Transportadora de Gas del Sur (+2,5%) y Edenor (+1,6%).

*GANAMOS EL JUICIO DE YPF*

La Camara acaba de revocar totalmente la condena contra la Argentina: el mejor escenario posible (y con menos del 15% de probabilidades de ocurrencia).

Esto implica que Argentina no debe pagar NADA de los aproximadamente hoy USD 18MIL MILLONES (un poco… https://t.co/r73pVtRDPj — Javier Milei (@JMilei) March 27, 2026

La misma dinámica se vio en la Bolsa porteña. A pesar de que arrancó este viernes en terreno negativo, después de conocerse el fallo cambió la tendencia y actualmente trepa 2,5%, para cotizar en 2.839.200 unidades. En el panel principal, se destacan las acciones de YPF (+8,1%), Banco Macro (+3,8%), BBVA (+3,5%) y Transportadora de Gas del Sur (+3,3%).

Por el momento, los bonos soberanos operan en rojo, con caídas del 0,73% entre los Bonares (AL35D) y del 0,72% entre los Globales (GD46D). Esto lleva al riesgo país a subir 22 unidades y aparece en pantallas a 605 puntos básicos, de acuerdo con las pantallas de Rava Bursátil.

“El riesgo país de la Argentina ronda los 600 puntos básicos, lejos del piso de 485 que llegó a tocar antes de que el contexto global se complicara. El deterioro no es exclusivamente local: el risk-off (aversión al riesgo) global afectó a todos los bonos emergentes sin distinción, ya que el índice global de deuda de mercados emergentes cayó 0,7% en el año y cerca de 4% desde los máximos de fines de febrero. Brasil, Chile y otros países de la región también vieron ampliarse sus spreads", dijo Bautista Aboy, portfolio manager de Mills Capital.

Suben las acciones de YPF en Wall Street Jason Sponseller - Shutterstock

Dólar hoy

El mercado de cambios abre con una ligera tendencia al alza, luego de que ayer las cotizaciones tocaran uno de los valores nominales más bajos en un mes. Este es el caso del tipo de cambio oficial mayorista, que cotiza a $1373,98, equivalente a una suba diaria de $5,98 (+0,44%).

El dólar oficial minorista aparece en las pizarras del Banco Nación a $1395, un avance de $5 frente al cierre anterior (+0,5%). De todos modos, sigue siendo uno de los valores más bajos desde finales de febrero. En tanto, el precio promedio del mercado es de $1398,72, según el relevamiento diario de entidades financieras que realiza el Banco Central (BCRA).

“El tipo de cambio se ha mantenido estable desde octubre, apreciándose 2% en términos nominales desde entonces, con liquidaciones estacionales favorables. En el mismo lapso, la inflación ha acumulado 14%. Esto, conjuntamente con el mecanismo de actualización de las bandas por inflación pasada, ha ocasionado que hoy el tipo de cambio oficial se ubique 20% por debajo de la banda superior ($1649)”, señaló un informe del banco BBVA sobre la Argentina.

Los tipos de cambio financieros acompañan el movimiento alcista. El dólar MEP avanza $7,92 y aparece en las pantallas del mercado de capitales a $1409,20 (+0,6%). El contado con liquidación (CCL) cotiza a $1459,16, unos $11,84 más que el jueves (+0,8%).