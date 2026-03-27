Wall Street sigue en caída y cerró la peor semana desde que empezó la guerra en Medio Oriente

NUEVA YORK.- Los mercados occidentales volvieron a retroceder el viernes, prudentes ante la perspectiva de una resolución rápida de la guerra en Medio Oriente y preocupados por sus efectos sobre la economía.

Los precios de las acciones siguieron cayendo en Wall Street, para una quinta semana consecutiva de pérdidas, su racha negativa más larga en casi cuatro años.

El S&P 500 bajó 1,7% y cerró su peor semana desde que comenzó la guerra. El promedio industrial Dow Jones perdió 793 puntos, o 1,7%, y se ubica más de 10% debajo del récord máximo que estableció el mes pasado, mientras que el Nasdaq se hundió 2,1%.

Las pérdidas rompieron el patrón de Wall Street esta semana, en la que el mercado bursátil de Estados Unidos osciló entre ganancias y pérdidas cada día, a medida que subían y bajaban las esperanzas de un posible fin de la guerra.

La fachada de la Bolsa de Nueva York, en un día frenético de bajas en los principales índices Yuki Iwamura - AP

“Los inversores están perdiendo confianza en la capacidad de Donald Trump para poner fin a la guerra y cerrar un acuerdo con Irán”, subrayó la analista Kathleen Brooks, de XTB. “La semana ha estado dominada por la escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán en torno al estrecho de Ormuz”, resumieron los analistas de Edmond de Rothschild AM.

El Brent del mar del Norte, la referencia mundial del petróleo, se consolidó por encima de los 110 dólares por barril. En tanto, el West Texas Intermediate (WTI) estadounidense rozó los 100 dólares para terminar a 99,64 dólares.

Reacciones en cadena

El encarecimiento de la energía conlleva un riesgo de inflación y su estela de reacciones en cadena sobre el consumo, la producción, las tasas de interés, el crecimiento y los ingresos fiscales. “Los inversores se enfrentan a los hechos: el estrecho de Ormuz está cerrado de facto y no parece vislumbrarse una verdadera salida a la guerra”, señaló Brooks.

Los ministros de Relaciones Exteriores del G7, reunidos cerca de París, “reafirmaron la necesidad absoluta de restablecer de forma permanente la libertad de navegación gratuita y segura en el estrecho de Ormuz”.

Los brokers de Wall Street en plena tarea al cierre de una semana compleja Seth Wenig - AP

Alrededor del 20% de la producción mundial de petróleo y gas transita por este estrecho, cuyo bloqueo ha disparado los precios de la energía en las últimas semanas.

Los mercados siguen enfrentándose a un flujo de informaciones contradictorias tras un mes de una guerra que desestabiliza la economía mundial.

“Trump parece estar perdiendo su influencia sobre los mercados”, destacó Fawad Razaqzada, analista de mercado en Forex.com. “Los inversores ya no toman sus declaraciones al pie de la letra; al contrario, empiezan a ir en su contra, esperando pruebas concretas antes de reaccionar”.

“Actualmente, es difícil evaluar si la guerra en Irán se está desarrollando realmente como Estados Unidos e Israel habían previsto”, sostuvo Andreas Lipkow, de CMC Markets. “Algunos indicios contradicen esta hipótesis, mientras que las declaraciones de la Casa Blanca buscan mantener la imagen de un control total”.

El presidente Donald Trump saluda a la multitud tras hablar durante un evento en la Casa Blanca. Sus discursos sobre la guerra no generan confianza en Wall Street Alex Brandon - AP

Los mercados europeos, especialmente inestables esta semana, cerraron a la baja. La Bolsa de París perdió un 0,87%, la de Fráncfort un 1,38%, Londres cedió un 0,08% y Milán un 0,74%.

En Wall Street, el Dow Jones cerró con una caída del 1,73% y el índice ampliado S&P 500, del 1,67%. Pero, al igual que la víspera, fue el Nasdaq, de fuerte componente tecnológico, el que lideró el descenso, con un retroceso del 2,15%.

Por otra parte, con el disparo de los precios de la energía, “la amenaza inflacionaria es muy real y su impacto varía considerablemente de una economía a otra”, estimó Florian Ielpo, responsable de investigación macroeconómica de Lombard Odier AM.

Los tipos de interés de la deuda pública a diez años están subiendo. Ante el riesgo de inflación, que reduce el valor real de los reembolsos futuros, los acreedores reclaman de hecho un aumento de las tasas para preservar su rendimiento real.

Referencia en Europa, la rentabilidad del bono alemán a diez años (el “Bund”) se situó este viernes en el 3,11%, frente al 3,07% de la víspera. Su homólogo francés mostraba una rentabilidad del 3,85%, frente al 3,80% del jueves.

Agencias AFP y AP