Confirmado: republicanos impulsaron la nominación de Todd Blanche como fiscal general en EE.UU.

La nominación de Todd Blanche para convertirse en fiscal general de Estados Unidos avanzó este martes 4 de agosto después de que los senadores republicanos John Cornyn y Thom Tillis retiraran las objeciones que bloqueaban el proceso. Con esa decisión, el Comité Judicial del Senado, reunido en el Capitolio, en Washington D.C., habilitó el avance del expediente hacia el pleno, donde se definirá su confirmación definitiva.

Por qué avanzó la nominación de Blanche como fiscal general

NBC News informó que el cambio fue posible tras un acuerdo entre las partes. La candidatura permanecía estancada por las dudas que Cornyn y Tillis mantenían sobre un convenio promovido por el gobierno de Donald Trump, relacionado con el denominado fondo contra la “instrumentalización de la justicia” (anti-weaponization fund).

Según los especialistas del medio, Blanche comunicó que el entendimiento fue modificado para atender los cuestionamientos planteados por ambos senadores. Ese cambio permitió que el Comité Judicial del Senado retomara el tratamiento del expediente.

Durante la audiencia, el presidente del comité, Chuck Grassley, calificó como razonables las condiciones planteadas por los legisladores republicanos antes de respaldar el avance del proceso.

Los cuestionamientos de Cornyn y Tillis que detuvieron la confirmación de Blanche

Según NBC News, los dos republicanos objetaban que el acuerdo original abriera la puerta a un fondo financiado con dinero público para compensar a personas que afirmaran haber sido víctimas de una utilización política del sistema judicial.

Los legisladores manifestaron preocupaciones de que ese mecanismo pudiera beneficiar a aliados de Trump.

La confirmación de Todd Blanche como fiscal general de Estados Unidos se encontraba estancada debido a las exigencias del senador republicano John Cornyn Imagen creada con IA (Facebook John Cornyn/Michael M. Santiago - POOL Getty Images)

Luego de los cambios incorporados al convenio, ambos consideraron resueltas sus inquietudes y permitieron que el trámite siguiera adelante.

“Me alegra que hayamos podido abordar estas cuestiones aquí en el comité para que la nominación pueda seguir adelante”, afirmó Cornyn antes de la votación.

Los senadores demócratas mantienen sus objeciones sobre el acuerdo

Cabe destacar que, pese al acuerdo alcanzado entre los republicanos, los demócratas sostienen que las modificaciones no eliminan todos los riesgos que habían señalado. El senador Dick Durbin, principal representante demócrata en el Comité Judicial del Senado, afirmó que el documento firmado por Blanche no compromete al resto de las partes involucradas en el convenio inicial.

También advirtió que el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) podría impulsar nuevamente ese mecanismo en el futuro. Durbin recordó además que Trump expresó recientemente su respaldo a la iniciativa y consideró que aún podría reactivarse mediante una nueva orden administrativa.

Quién es Todd Blanche, nominado como fiscal general en EE.UU.

Blanche integró el equipo de abogados que defendió a Trump en varias de sus causas judiciales, entre ellas el caso por los pagos para silenciar información comprometedora y la investigación sobre los documentos clasificados.

La nominación de Todd Blanche para convertirse en fiscal general de Estados Unidos superó un obstáculo importante Mark Schiefelbein - AP

Más tarde fue confirmado como fiscal general adjunto. Tras la salida de Pam Bondi, Trump lo eligió para ocupar de manera permanente el cargo de procurador federal del país norteamericano.

La votación en el pleno del Senado será el último paso del proceso de confirmación. Según Reuters, el líder de la mayoría republicana, John Thune, busca que la designación de Blanche quede resuelta antes del receso legislativo de un mes previsto para esta semana, por lo que la votación podría realizarse en los próximos días.

Sin embargo, el candidato enfrenta un escenario ajustado, ya que la senadora republicana Susan Collins anunció que votará en contra y otros legisladores del partido aún no definieron su posición.