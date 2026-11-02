El plan demócrata para reformar la Corte Suprema que podría avanzar después de las midterm 2026 en EE.UU.

Los esfuerzos de sectores demócratas para impulsar una reforma de la Corte Suprema de Estados Unidos sumaron una nueva propuesta el 1° de octubre. Third Way, un grupo de centroizquierda, plantea limitar a 18 años el servicio activo de los magistrados y establecer un código de ética obligatorio. Para avanzar en el Congreso, la iniciativa dependerá de las mayorías en ambas cámaras luego de las elecciones de medio término y del control de la Casa Blanca.

¿Qué propone el plan para reformar la Corte Suprema?

De acuerdo con Politico, Third Way busca incorporar estos cambios a las discusiones del Partido Demócrata de cara a las elecciones presidenciales de 2028. La organización propone que el Congreso establezca por ley un período de 18 años de servicio activo para los magistrados y cree mecanismos para exigir el cumplimiento de normas éticas.

La medida fijaría plazos regulares para la renovación de los integrantes del máximo tribunal supremecourt.gov

Lanae Erickson, vicepresidenta sénior del grupo, explicó que la iniciativa debería ocupar un lugar en la próxima contienda presidencial. “Este es uno de esos temas que creemos que pueden y deben formar parte del debate de 2028”, señaló. Además, sostuvo que a los candidatos se les debería preguntar si defenderían una reforma del máximo tribunal.

La propuesta coincide con posiciones expresadas por distintos sectores demócratas. En junio de 2026, varios líderes del partido en la Cámara de Representantes, incluido el Caucus Progresista del Congreso, difundieron una resolución que reclamaba límites de mandato para los magistrados y un código de ética.

El límite de 18 años para los magistrados de la Corte Suprema

El esquema establece que únicamente los nueve jueces nombrados más recientemente participarían en los casos de apelación provenientes de tribunales inferiores. Después de 18 años, cada magistrado pasaría a un estatus sénior hasta su retiro y conservaría funciones para determinados asuntos de jurisdicción original.

Con ese sistema se habilitaría el nombramiento de dos magistrados durante cada mandato presidencial de cuatro años. Third Way plantea así un ciclo regular para las designaciones en el máximo tribunal.

El grupo citó un análisis del Brennan Center for Justice, basado en nueve encuestas nacionales realizadas entre 2020 y 2023, que situó el respaldo a los límites de mandato en aproximadamente el 73%. Entre los demócratas alcanzó el 84% y entre los republicanos, el 61%.

Una encuesta de Fox News de julio de 2024 registró, por su parte, un 78% de apoyo a un mandato de 18 años y un 81% a una edad obligatoria de retiro para los integrantes del tribunal.

¿Qué cambiaría con el código de ética obligatorio?

El segundo componente apunta a crear por ley un sistema de supervisión y cumplimiento de las normas éticas. La Corte Suprema adoptó en noviembre de 2023 su primer código formal de conducta, pero Third Way propone incorporar mecanismos externos para controlar posibles infracciones.

El plan contempla reglas sobre la recepción de regalos y la divulgación de ingresos, reembolsos o viajes de los magistrados y su personal. También plantea un procedimiento para las recusaciones, con circunstancias definidas para apartarse de un caso y explicaciones escritas sobre esas decisiones.

Además, propone que el Congreso autorice una comisión independiente encargada de investigar posibles violaciones éticas. El líder de la minoría demócrata en la Cámara baja, Hakeem Jeffries, manifestó en septiembre su respaldo a una “reforma drástica” de la Corte. Entre sus primeros componentes ubicó un código de ética para que los magistrados no actúen “por encima de la ley”.

La ampliación de la Corte queda fuera de la propuesta

Third Way se distancia de otra alternativa respaldada por algunos demócratas: aumentar la cantidad de magistrados de la Corte Suprema.

El plan incorpora controles externos para garantizar el cumplimiento de las normas de conducta supremecourt.gov

Erickson describió esa posibilidad como “un camino de destrucción mutua asegurada”, debido al riesgo de que los partidos intenten aumentar sucesivamente la cantidad de integrantes cuando cuenten con capacidad política para hacerlo.

El análisis del Brennan Center for Justice también muestra diferencias en el respaldo público entre las reformas. Mientras los límites de mandato superaron el 70% en las encuestas examinadas, la ampliación del número de magistrados quedó entre las alternativas que no alcanzaron apoyo mayoritario.

¿Qué papel tienen las midterm 2026 en una eventual reforma?

Las elecciones de mitad de mandato de 2026 definirán la composición de la Cámara de Representantes y del Senado, una de las condiciones que incidirán en el recorrido de cualquier legislación sobre la Corte Suprema.

Según Politico, Third Way reconoce que el margen para aprobar una reforma en el Congreso es reducido sin mayorías en ambas cámaras y el control de la Casa Blanca. Por lo tanto, el resultado de las midterm podría modificar la situación legislativa, pero no determinar por sí solo que la propuesta avance.