Elecciones USA 2026, en vivo: encuestas, final de campaña para las midterms y minuto a minuto

Los estadounidenses acuden a las urnas el próximo 3 de noviembre por las elecciones generales a cargos federales y estatales. Hasta el 27 de octubre, se registraron 30.500.747 boletas anticipadas en 46 estados y Florida acumula más de tres millones de sufragios.

Según un estudio realizado por CBS News , los demócratas podrían alcanzar las 229 bancas en la Cámara de Representantes.

, los demócratas podrían alcanzar las en la Cámara de Representantes. Los candidatos del Partido Demócrata al Congreso tienen una ventaja de ocho puntos entre votantes probables a nivel nacional ( 52% frente a 44% para los republicanos).

entre votantes probables a nivel nacional ( para los republicanos). Ningún candidato tiene una fecha formal de cierre. Cada equipo anuncia su gira final y puede hacer campaña hasta el día de la elección.

Elecciones USA 2026: cómo avanzan las votaciones y qué dicen las encuestas

08:00 | California registra 3.28 millones de votos anticipados

Según el conteo de NBC News, se emitieron 3.282.816 votos por correo y en persona de forma anticipada en California hasta el 27 de octubre. Los sufragios representan el 13% de los 25.7 millones de electores registrados que muestra el panel.

Entre quienes ya votaron, el 49% figura como demócrata, el 30% como republicano y el 21% en otras categorías, según los registros públicos del estado.