Elecciones USA 2026: cómo avanzan los resultados en vivo del voto anticipado en Estados Unidos hoy
En la ciudad de Nueva York comenzaron las elecciones anticipadas y Florida acumula casi tres millones de boletas
Falta una semana para las elecciones generales del 3 de noviembre, cuando se elijan diferentes cargos a nivel estatal y federal en Estados Unidos. El pasado 19 de octubre comenzaron las elecciones anticipadas en Florida y rápidamente se han acumulado votantes, con una cifra que representa el 36% del total de sufragios emitidos en la elección para el Senado de Estados Unidos en 2022.
- Hasta el 26 de octubre, se han registrado 27.616.326 votos anticipados en 46 estados.
- Florida acumula casi tres millones de sufragios y Texas ya superó el 21% de su padrón, según consignaron Call The Map.
- Texas es el estado que acumula más votos anticipados con 4.160.466, hasta el 24 de octubre.
Elecciones USA 2026 en vivo:
En California: jueces cuestionan el pedido de Trump para separar 20.000 votos por correo
Dos de los tres jueces del Noveno Circuito de Apelaciones de Estados Unidos se mostraron excépticos ante una demanda presentada por la administración Trump a mediados de octubre.
Según AP, la denuncia acusa a funcionarios de California de no haber cumplido con el plazo de 48 horas para revisar 20.000 nombres que la administración había señalado como posibles no ciudadanos en el censo electoral del estado.
El voto anticipado ya empezó en Nueva York y se extiende hasta el 1° de noviembre
La votación anticipada en la ciudad de Nueva York comenzó el pasado 24 de octubre y seguirá hasta el lunes 1° de noviembre, según explicó la Junta Electoral de la Gran Manzana.
El día de la elección, 3 de noviembre, los centros de votación abrirán desde las 6 hs hasta las 21 hs. Cada votante debe consultar su local y sus horarios de voto anticipado por medio del sitio web de la Junta Electoral.
El apoyo de Barack Obama a Angie Nixon de cara a las midterms 2026 por el escaño de Marco Rubio:
El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, confirmó su respaldo a la candidata demócrata Angie Nixon por el escaño de Marco Rubio en el Senado.
En un video, señaló que Nixon ha dedicado su carrera a defender a su comunidad. “Ella siempre ha sido la misma líder, dispuesta a defender una y otra vez lo que es justo”, dijo sobre la miembro de la Cámara de Representantes de Florida.