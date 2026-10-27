Elecciones USA 2026: cómo avanzan los resultados en vivo del voto anticipado en Estados Unidos hoy

Dos de los tres jueces del Noveno Circuito de Apelaciones de Estados Unidos se mostraron excépticos ante una demanda presentada por la administración Trump a mediados de octubre.

Según AP, la denuncia acusa a funcionarios de California de no haber cumplido con el plazo de 48 horas para revisar 20.000 nombres que la administración había señalado como posibles no ciudadanos en el censo electoral del estado.