El mexicano que apareció con su taquería en el halftime show e hizo historia junto a Bad Bunny

El Super Bowl LX tuvo un momento inesperado para la gastronomía latina cuando Villa’s Tacos, una taquería de Los Ángeles, apareció en el espectáculo de medio tiempo encabezado por Bad Bunny. Durante la interpretación de “Tití me preguntó”, el artista puertorriqueño se detuvo frente al puesto y saludó a su dueño mexicano, Víctor Villa.

El mensaje de Bad Bunny y Villa’s Tacos a latinos e inmigrantes

Durante la actuación del Apple Music Halftime Show, Bad Bunny recorrió el escenario y se detuvo brevemente frente al puesto de Villa’s Tacos. Tras la presentación, Víctor publicó un mensaje en las redes sociales del local, donde señaló: “Es algo que nunca voy a olvidar”.

El comerciante agradeció haber sido convocado por Bad Bunny

A su vez, en otro posteo, agradeció al cantante por haberlo elegido personalmente para formar parte del espectáculo y afirmó que la oportunidad le permitió “representar a su gente, su cultura, su familia y su negocio”. Señaló que el show de medio tiempo del Super Bowl LX quedará entre los más importantes de la historia y sostuvo que haber sido parte de ese momento fue un honor.

En la misma publicación, recordó que vendió su primer taco hace más de ocho años en el jardín delantero de la casa de su abuela en Highland Park. Asimismo, expresó que cada paso del camino lo condujo hasta ese escenario. Villa subrayó que nada de eso habría sido posible sin la decisión de sus padres de emigrar a Estados Unidos en busca de una vida mejor, y dedicó la experiencia “a todos los inmigrantes que allanaron el camino”.

El dueño del local definió a Villa’s Tacos como “un producto de inmigrantes” y remarcó que, como mexicano-estadounidense de primera generación nacido y criado en Los Ángeles, fue un honor representar a su “raza” y a los taqueros de todo el mundo al llevar su carrito al show. También envió saludos a Puerto Rico, a México y a toda la comunidad latina.

El hombre señaló que participar del show le permitió visibilizar su cultura, su familia y su trabajo en uno de los escenarios más importantes del mundo Captura de Youtube Apple Half Time

Villa’s Tacos: la taquería latina reconocida por la Guía Michelin

Según ABC 7, Villa’s Tacos surgió en Highland Park y logró sostenerse durante la pandemia gracias al apoyo de la comunidad. El local está ubicado en 5455 N. Figueroa St. y fue reconocido por la Guía Michelin.

La publicación especializada lo incluyó en la categoría Bib Gourmand, destinada a destacar restaurantes con una buena relación entre la calidad y el precio.

Clientes y autoridades celebraron la visibilidad obtenida por el local

El referente internacional de crítica culinaria resaltó de este local sus tacos con tortilla de maíz azul, frijoles refritos, cebolla, cilantro, guacamole, queso cotija, crema y una capa de queso Monterey Jack fundido. Mencionó, además, las versiones con asada, chorizo y opciones veganas, acompañadas por salsas caseras de alto nivel de picante.

Las reacciones tras el cameo de Villa’s Tacos en el Super Bowl

Tras la transmisión, vecinos de Los Ángeles celebraron la aparición del local. Un cliente, Jacob Berkowitz, afirmó a ABC 7 que visita el lugar todas las semanas y lo definió como su “taquería favorita”. Durante la noche del Super Bowl, el restaurante celebró con música y reuniones comunitarias.

Villa’s Tacos fue reconocido por la Guía Michelin en la categoría Bib Gourmand por su relación entre calidad y precio Google Maps

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, también reaccionó al cameo en una publicación en X. La mandataria señaló que el show de medio tiempo mostró “cómo es realmente Estados Unidos”, con “culturas que se unen para crear algo hermoso”. Indicó que la actuación destacó “el aporte de las comunidades inmigrantes” y añadió que ver a Villa’s Tacos, de Highland Park, en el escenario del Super Bowl fue “un momento de orgullo para una ciudad de inmigrantes”.