La CIA respalda a Trump frente a un informe de Obama que acusaba a Rusia de interferir en las elecciones de USA 2016

La Dirección de Análisis de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) completó un examen técnico sobre la evaluación de la interferencia electoral rusa de 2016, investigación que había sido impulsada por el expresidente Barack Obama. Este estudio interno determinó que la revisión identificó anomalías de procedimiento y debilidades metodológicas, especialmente en la conclusión de que Vladimir Putin buscaba favorecer electoralmente a Trump. El documento señaló que esas fallas redujeron el rigor de ese juicio específico, aunque no invalidó la evaluación general sobre la interferencia rusa.

El informe de revisión de la CIA y su respaldo a los reclamos de Trump

La Dirección de Análisis elaboró esta revisión especial bajo las instrucciones del entonces director de la agencia, John Ratcliffe, en mayo de 2025.

El análisis técnico de la institución confirmó que los altos mandos de las agencias de espionaje desviaron los procesos estándar para perjudicar políticamente a Trump.

El informe de la CIA sostuvo que la afirmación de que Vladimir Putin buscaba favorecer a Trump no tenía un sustento sólido AP Photo/Jacquelyn Martin

De acuerdo con el informe, la revisión concluyó que la afirmación de que Putin “aspiraba” a ayudar a Trump a ganar no justificaba el nivel de “alta confianza” utilizado por la CIA y el FBI, debido a las limitaciones de las fuentes y a la falta de análisis suficiente de escenarios alternativos.

En ese sentido, los analistas de carrera demostraron que la cúpula de la agencia forzó conclusiones con base en una única fuente y omitió reportes que mostraban la ambivalencia del líder ruso.

El documento técnico de la CIA respalda de este modo las quejas del mandatario republicano sobre la falta de rigor de la investigación inicial.

Qué decía el informe de la administración de Obama que acusaba a Rusia

Obama ordenó la confección de la evaluación original el 6 de diciembre de 2016. Sin embargo, el informe de 2017 sostuvo que Rusia desarrolló una campaña de influencia para socavar la confianza en el proceso electoral y perjudicar a Hillary Clinton, y además evaluó que Putin había desarrollado una preferencia por Trump.

La revisión de 2025 no refutó la existencia de la interferencia rusa, sino que cuestionó el rigor y el nivel de confianza de la conclusión específica sobre la intención de ayudar a Trump a ganar.

De acuerdo con The New York Post, los autores de la CIA dispusieron de menos de una semana para redactar el borrador y de dos días para coordinar las conclusiones. Las normas de seguridad obligaron al personal a revisar los borradores únicamente en formato impreso, lo cual limitó la discusión entre las distintas oficinas gubernamentales.

El expresidente estadounidense Barack Obama había ordenado la investigación Erin Hooley - AP

El reporte de la era de Obama acusó formalmente a Rusia de dirigir una campaña de influencia para denigrar a Hillary Clinton y ayudar a Trump. No obstante, los analistas de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) rechazaron el nivel de alta confianza que la CIA otorgó a la teoría del favoritismo hacia Trump.

Los investigadores de la NSA fijaron su confianza en un nivel moderado debido a la evidente escasez de pruebas concluyentes. El estudio indica que el apuro de la Casa Blanca impidió que el equipo analizara explicaciones alternativas o reportes contradictorios sobre las verdaderas intenciones del Kremlin.

Irregularidades de procedimiento y cuestionamientos al rigor analítico

El entonces director de la CIA, John Brennan, limitó la participación de los expertos y marginó por completo al Consejo Nacional de Inteligencia. El funcionario limitó la coordinación del informe a cuatro organismos y excluyó por completo a departamentos clave de la comunidad de inteligencia.

Según The New York Post, esta decisión de la jefatura marginó de todo el proceso de consulta a la Agencia de Inteligencia de la Defensa y al Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés). Asimismo, el exdirector presionó de manera directa para incorporar el expediente de Christopher Steele dentro del documento oficial.

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Los líderes de la misión de Rusia y la subdirectora de análisis de la CIA rechazaron este informe por su presunta falta de veracidad. A pesar de estas advertencias, Brennan colocó un resumen del polémico expediente como un anexo del informe final de inteligencia.