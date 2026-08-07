El Mossad y la CIA trabajan para rastrear al nuevo líder supremo de Irán: “No usó un teléfono en más de 150 días”

El Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales de Israel (Mossad) y la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés) mantienen una operación para determinar el paradero de Mojtaba Khamenei, señalado como el nuevo líder supremo de Irán tras la muerte del ayatolá Alí Khamenei en un ataque aéreo ocurrido el 28 de febrero. Desde entonces, no realizó apariciones públicas ni existen registros de actividad electrónica atribuida a él.

¿Dónde está Mojtaba Khamenei?

De acuerdo con The Times, Khamenei habría evitado durante aproximadamente 150 días el uso de teléfonos móviles, computadoras u otros dispositivos que permitan ser rastreados mediante sistemas de vigilancia tecnológica. Esta decisión modificó la estrategia seguida por los organismos de inteligencia.

Aun aparece icognito el paradero del considerado lider supremo de Irán, Mojtaba Khamenei Saeid Zareian - dpa DPA

Las hipótesis sobre su ubicación incluyen refugios subterráneos en Teherán o instalaciones militares cercanas a la ciudad de Qom. También circulan versiones que indican que sufrió heridas durante el ataque en el que murió su padre, aunque no existen pruebas públicas que confirmen su estado.

“El reto para Israel es el mismo problema que tuvimos al intentar encontrar y liberar a los rehenes en Gaza”, dijo Rami Igra, exjefe de división del Mossad, a The Times.

“La inteligencia israelí controlaba toda Gaza; todos los baños estaban intervenidos (con micrófonos) para rastrear dónde los tenían retenidos, pero no los encontramos. Confiaban demasiado en la tecnología electrónica y no lo suficiente en las personas, en la inteligencia humana”, señaló.

¿La inteligencia humana reemplaza al espionaje tecnológico en Irán?

Ante la falta de señales electrónicas, el Mossad y la CIA priorizaron la inteligencia humana, conocida como humint. El objetivo es obtener información mediante personas vinculadas al entorno del dirigente o a través del seguimiento de quienes trasladan mensajes en formato físico.

Según los reportes de The Times, el sistema de comunicación prescindiría de medios digitales y recurriría a notas transportadas por intermediarios. Este esquema recuerda métodos utilizados por otros líderes que buscaban evitar la vigilancia electrónica.

“Puede que Mojtaba no use teléfono, pero si existe, tiene otras formas de comunicación. Utilizan múltiples intermediarios”, dijo Igra. “Estos mensajeros no son conscientes de lo que hacen, más allá de llevar información de una persona a otra. Así que, si lo encuentran, será por un factor humano. Pero el régimen de Teherán es consciente de este peligro”, explicó.

Los servicios de inteligencia consideran que localizar a alguno de esos mensajeros podría conducir hasta el lugar donde permanece Mojtaba Khamenei. Sin embargo, el especialista sostuvo que el círculo encargado de su seguridad mantiene controles estrictos sobre quienes tienen contacto directo con él.

Su padre, el ayatollah Alí Khamenei, murió tras los bombardeos de EE.UU. e Israel; tenía 86 años y llevaba casi 40 como líder supremo de Irán Getty Images

Cómo intenta el Mossad obtener información dentro de Irán

El informe del medio indicó que una parte de la estrategia consiste en reclutar ciudadanos iraníes dispuestos a colaborar con información sobre el funcionamiento del régimen. Entre los incentivos utilizados figuran recompensas económicas para quienes aporten datos relevantes.

Otra línea de trabajo consiste en monitorear las comunicaciones de personas relacionadas con integrantes del poder iraní para detectar conversaciones que permitan reconstruir movimientos o identificar posibles contactos con el líder supremo. Al mismo tiempo, exintegrantes del Mossad sostuvieron que acceder directamente al entorno de Mojtaba Khamenei representa una de las tareas más complejas.

“También están usando dobles, igual que hizo Saddam Hussein”, afirmó Avner Avraham, exteniente coronel del Mossad. “Mojtaba se aloja en distintos lugares y se contrata a gente para que le dé de comer. Pero lo que no saben es si la comida que le proporcionan es para el verdadero o para un impostor. Así que vuelven a casa por la noche creyendo que están cuidando del líder supremo, cuando en realidad probablemente sea un farsante”, señaló.

Las dudas sobre el estado del líder iraní

La ausencia prolongada de apariciones públicas alimentó distintas especulaciones dentro de algunos sectores de inteligencia. Entre los factores que generan interrogantes figuran su inasistencia al funeral de Alí Khamenei y la inexistencia de mensajes grabados en video o audio desde que asumió el liderazgo.

Algunas evaluaciones plantearon que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica podría difundir comunicados en su nombre para sostener la continuidad institucional mientras persisten las incógnitas sobre su situación. Hasta el momento, las agencias occidentales buscan obtener una prueba que confirme que continúa con vida.

“Soy escéptico respecto a la inteligencia humana estadounidense, ya que Irán ha sido una zona vetada durante 40 años”, indicó un exalto funcionario de defensa estadounidense.

“La inteligencia humana israelí es claramente mucho mejor, pero también tiene sus limitaciones”, agregó.