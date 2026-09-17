La estrategia republicana para evitar la destitución del secretario de Defensa: “Es hora de que nuestros miembros regresen a sus distritos”

La Cámara de Representantes de Estados Unidos modificó su calendario y dejó para después de las elecciones legislativas de noviembre una votación vinculada con la posible destitución del secretario de Defensa, Pete Hegseth. De esta manera, se evitó que el pleno tuviera que abordar esta semana la resolución presentada por el representante Thomas Massie.

Los 8 artículos de juicio político contra Pete Hegseth

La iniciativa contra Pete Hegseth fue presentada el martes por el legislador republicano de Kentucky, que integra el Congreso desde 2012.

fue presentada el martes por el legislador republicano de Kentucky, que integra el Congreso desde 2012. Los ocho artículos de juicio político cuestionan la actuación del secretario de Defensa durante la guerra con Irán e incluyen acusaciones por abuso de autoridad y por ejecutar órdenes presuntamente ilegales.

El representante recurrió a una figura procesal denominada resolución “privilegiada”, mecanismo que obliga a la Cámara a actuar sobre la resolución dentro de dos días legislativos. Según la información publicada por NBC News, esa condición hacía que la Cámara tuviera que actuar como máximo el jueves.

Sin embargo, los dirigentes republicanos cancelaron las votaciones previstas para ese día y decidieron que los representantes abandonaran Washington el miércoles por la noche.

Como consecuencia, la Cámara no tratará la iniciativa contra Hegseth antes de las elecciones legislativas de noviembre.

Los legisladores no tienen previsto retomar la actividad parlamentaria regular en Washington hasta el 9 de noviembre, por lo que cualquier debate o votación sobre los artículos presentados por Massie quedará para después de los comicios. El Senado, en cambio, continuará en sesiones durante las próximas tres semanas.

Mike Johnson adelanta el receso y posterga el juicio político contra Pete Hegseth

La decisión de adelantar el cierre de la actividad legislativa permitió a los republicanos evitar , al menos por ahora, una votación relacionada con el intento de Massie de iniciar un proceso contra Hegseth .

, al menos por ahora, una votación relacionada con el intento de Massie de . El liderazgo de la Cámara negó que esa haya sido la razón para modificar el calendario.

Los directivos cancelaron las votaciones del jueves y ordenaron a los legisladores abandonar Washington el miércoles por la noche Mark Schiefelbein - AP

El presidente de la Cámara, Mike Johnson, republicano de Luisiana, calificó el intento de Massie como “ridículo” y defendió públicamente al secretario de Defensa.

En declaraciones realizadas el miércoles ante periodistas, Johnson sostuvo que la iniciativa era una maniobra destinada a llamar la atención y aseguró que sería archivada. “Probablemente lo hagamos cuando regresemos, pero es una maniobra”, afirmó Johnson, según NBC News.

El titular de la Cámara también respaldó la gestión de Hegseth. “El secretario hizo un trabajo extraordinario, el Departamento de Guerra. Estamos en medio de conflictos internacionales en este momento y no deberíamos estar jugando con la seguridad nacional”, agregó.

“Es hora de que nuestros miembros regresen a sus distritos y defiendan su posición ante el pueblo estadounidense, que vayan y expliquen todas las grandes cosas que hemos hecho. Han visto el historial. Han visto lo que hemos conseguido”, declaró Johnson, de acuerdo con NBC News.

La moción que podía frenar los artículos de juicio político contra Pete Hegseth

Fox News agregó otro elemento al conflicto. Si la Cámara hubiera tratado los artículos de juicio político presentados por Massie, los republicanos probablemente intentarían presentar una “moción para archivar” la iniciativa.

Ese procedimiento no habría significado votar directamente sobre la destitución de Hegseth. Primero, los legisladores tendrían que decidir si querían apartar la resolución de Massie y terminar con su iniciativa. Si la moción fuera aprobada, los ocho artículos de juicio político no llegarían a ser considerados.

La medida impulsada por Pete Hegseth

El mecanismo podía representar una salida para los legisladores republicanos que no quisieran pronunciarse directamente sobre los artículos de juicio político contra Hegseth. Pero existía otra posibilidad. Si la moción para archivar era rechazada, la Cámara tendría que avanzar hacia la consideración de los artículos de juicio político presentados por Massie.

Según Fox News, Massie sostuvo que esa posibilidad podía haber colocado a los republicanos ante una votación especialmente complicada. Consultado sobre si la moción para archivar habría sido aprobada, el congresista respondió: “Él quizá no habría sobrevivido a esa votación”.

Para Massie, el propio liderazgo republicano podía no tener garantizado el respaldo suficiente para cerrar el asunto mediante una moción de procedimiento.