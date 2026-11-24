El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito determinó el 20 de noviembre de 2026 que la aprobación de la ley de gasto de Joe Biden para el año fiscal 2023 violó la Constitución porque la Cámara de Representantes contó legisladores ausentes para alcanzar el quórum. La decisión, adoptada por nueve votos contra ocho, confirmó una orden que impide aplicar las protecciones laborales por embarazo al estado de Texas como empleador, con un alcance limitado dentro del paquete presupuestario.

Por qué el tribunal cuestionó la aprobación de la ley de gasto de Biden

La controversia corresponde a la Consolidated Appropriations Act de 2023, un paquete de US$1,7 billones que incluyó la Pregnant Workers Fairness Act (PWFA). Según informó AP, esta última disposición obtuvo respaldo bipartidista y estableció adaptaciones laborales para necesidades relacionadas con el embarazo y el parto.

La ley de Biden, con respaldo bipartidista, estableció adaptaciones laborales para necesidades relacionadas con el embarazo y el parto shutterstock - Shutterstock

De acuerdo con el expediente, la Cámara aprobó el paquete el 23 de diciembre de 2022, con 225 votos favorables, 201 negativos y un legislador que votó “presente”. Un total de 226 representantes registraron su participación mediante delegados, bajo reglas adoptadas durante la pandemia de Covid-19.

La mayoría, en una opinión escrita por Cory T. Wilson, sostuvo que la cláusula constitucional de quórum impide contar como presentes a legisladores ausentes que delegaron su representación. También concluyó que las firmas que autentican una ley aprobada por el Congreso permiten revisar si el procedimiento respetó una exigencia constitucional.

El fallo delimitó otra cuestión: dejó sin resolver si la participación por videoconferencia podría satisfacer ese requisito. Su conclusión se concentró en la presencia mediante delegados, sin establecer una prohibición general de toda participación remota.

Qué cambia para las trabajadoras embarazadas en Texas

La consecuencia concreta es la confirmación del bloqueo a la aplicación federal de la PWFA contra Texas. Según precisó el tribunal en las páginas 40 y 41, la orden alcanza al estado como empleador, su parte resolutiva tampoco dispone una exención general para las empresas privadas de Texas, Luisiana o Mississippi.

La ley contempla, en general, empleadores públicos y privados con 15 empleados o más y exige adaptaciones razonables, salvo que provoquen dificultades o gastos significativos, según explica la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC).

Entre los ajustes figuran permisos para consultas médicas y restricciones para levantar peso, según AP. La EEOC agrega que la PWFA impide obligar a una empleada a tomar licencia cuando existe otra adaptación efectiva y preserva las protecciones federales, estatales o locales iguales o más amplias.

El expediente contiene además una cuestión migratoria: Texas había impugnado una asignación de US$20 millones para un programa de alternativas a la detención. Esa parte fue desestimada por falta de legitimación y quedó fuera de la apelación, por lo que esta sentencia no bloquea esos fondos.

Qué argumentó la disidencia y qué puede pasar ahora

El fallo confirmó la sentencia de primera instancia de 2024, después de que un panel de tres jueces la revocara en 2025. La revisión por el pleno dejó sin efecto aquel pronunciamiento intermedio.

La disidencia encabezada por James E. Graves sostuvo que la Constitución permite a cada cámara fijar sus procedimientos y carece de una exigencia expresa de presencia física. También advirtió sobre las implicaciones para otras disposiciones del paquete.

Según AP, A Better Balance anticipó una probable apelación ante la Corte Suprema. Esa posibilidad permanece diferenciada de un recurso efectivamente presentado y de cualquier decisión del máximo tribunal de intervenir.

La noticia en pocas líneas

¿Qué tribunal resolvió el caso de la ley de gasto de Biden? El Quinto Circuito federal emitió una decisión plenaria de nueve votos contra ocho el 20 de noviembre de 2026.

¿Por qué cuestionó el tribunal la aprobación del paquete de gasto? La mayoría concluyó que la Cámara no podía contar legisladores ausentes representados por otros para formar quórum.

¿El fallo anuló todo el paquete presupuestario de 2023? No. Confirmó una medida limitada que impide aplicar la ley de protección de trabajadoras embarazadas contra el estado de Texas.

¿Qué protege la ley laboral discutida en el fallo de Texas? Prevé adaptaciones laborales relacionadas con el embarazo y el parto, como ajustes para consultas médicas o tareas físicas.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.