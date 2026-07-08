Ciudadanía por nacimiento: Texas busca prohibir la subrogación de vientres a extranjeros

Legisladores republicanos de Texas buscan prohibir que extranjeros firmen contratos de gestación por sustitución con mujeres locales. Los impulsores vinculan la medida con la ciudadanía por nacimiento y, según especialistas del sector, también podría abrir la puerta a restricciones más amplias sobre la subrogación en general.

Texas analiza una ley para prohibir contratos de madres sustitutas con extranjeros

De acuerdo con The Texas Tribune, el comité de Salud del Senado estatal tiene previsto escuchar testimonios sobre la posibilidad de prohibir que ciudadanos extranjeros recurran a madres sustitutas de Texas para tener hijos. El tema fue incorporado como una prioridad de estudio por el vicegobernador Dan Patrick, con vistas a la sesión legislativa que comenzará en enero de 2027.

Texas debate una ley para prohibir al gestación subrogada a extranjeros

La iniciativa ganó impulso después de que el Partido Republicano de Texas aprobara, durante su convención más reciente, una plataforma política que propone vetar la gestación subrogada comercial para ciudadanos extranjeros.

Según el documento, este tipo de acuerdos podría facilitar que niños gestados mediante estos procedimientos obtengan la ciudadanía estadounidense por haber nacido en Estados Unidos.

La gestación por sustitución consiste en un procedimiento médico mediante el cual una mujer lleva adelante un embarazo para otra persona o pareja. Habitualmente, el proceso se realiza mediante fertilización in vitro (IVF, por sus siglas en inglés), con la transferencia de un embrión a la gestante, que no tiene vínculo biológico con el bebé.

La postura del Partido Republicano de Texas sobre la gestación subrogada

El documento “Reports of the Permanent Rules, Platform and Resolutions, and Legislative Priorities Committees”, aprobado por el Partido Republicano de Texas, indica que el tema forma parte de una agenda sobre reproducción asistida y protección de la vida.

La búsqueda del Partido Republicano de Texas está vinculada con el reciente fallo de la Corte Suprema a favor de la ciudadanía por nacimiento Jacquelyn Martin - AP

Dentro del apartado denominado “Child First Conception Act”, la organización expresa su respaldo a varias medidas:

Prohibir los contratos de gestación subrogada que involucren a ciudadanos extranjeros.

Impedir la donación de óvulos y esperma por terceros.

Frenar la “comercialización de la reproducción humana” en Texas.

Promover políticas centradas en el bienestar infantil, la transparencia médica y la protección de los padres biológicos.

El texto sostiene que los acuerdos de subrogación con extranjeros “pueden implicar una forma de tráfico” y “dar lugar a reclamos de ciudadanía”, argumentos que sirven de base para justificar una eventual prohibición.

La plataforma partidaria también incorpora otra prioridad denominada “Protect Life”, donde reclama que la Legislatura adopte nuevas herramientas para proteger la vida desde la fertilización hasta la muerte natural.

Entre las propuestas figura proteger la vida fetal frente a prácticas consideradas “destructivas”, como la fertilización in vitro y la gestación subrogada comercial, además de fomentar tecnologías de reproducción natural conocidas como NaPro.

La propuesta de ley de Texas imita a otros estados

Según The Texas Tribune, organizaciones conservadoras consideran que centrar el debate en la ciudadanía por nacimiento y la seguridad nacional aumenta las posibilidades de aprobar regulaciones sobre la subrogación durante la próxima sesión legislativa.

La abogada hija de inmigrantes que dirige la ACLU y defiende la ciudadanía por nacimiento

En ese contexto, el proyecto no aparece como un hecho aislado. Florida ya aprobó una norma que prohíbe contratos de adopción y gestación subrogada cuando intervienen ciudadanos o residentes de determinados países considerados de preocupación, entre ellos China, Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba, Venezuela y Siria.

Al mismo tiempo, en el Congreso de EE.UU. también se analiza una propuesta denominada SAFE Kids Act, orientada a restringir acuerdos internacionales relacionados con la gestación subrogada.

La discusión también coincide con el renovado debate sobre la ciudadanía por nacimiento. Tras el reciente rechazo de la Corte Suprema al intento del presidente Donald Trump de poner fin a ese derecho, algunos legisladores republicanos de Texas comenzaron a impulsar nuevas iniciativas vinculadas al llamado “turismo de nacimientos”.