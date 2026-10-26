Eva Bargiela y Gianluca Simeone festejaron a lo grande el primer cumpleaños de su hijo Faustino

Gianluca Simeone y Eva Bargiela festejaron el primer cumpleaños de Faustino, su hijo. Durante la jornada del domingo, el exfutbolista y la modelo mostraron un book de fotos en alusión a la celebración de este momento tan especial en sus vidas.

El posteo de Eva Bargiela y Gianluca Simeone

“Celebrando tu vida, que le dio sentido a la nuestra. Te amamos bebito de las sonrisas infinitas. Llegaste para llenar nuestras vidas de amor, de inocencia y de felicidad. ¡Feliz cumpleaños Faustino!“, destacaron ambos protagonistas, quienes se mostraron felices al ver cómo creció su hijo.

En algunas imágenes publicadas se ven algunos detalles de la celebración. Aprovechando el buen clima, la pareja optó por hacer el festejo al aire libre. Sentado en una especie de manta, el pequeño estuvo rodeado de dos osos de peluche y una mini torta de cumpleaños que lucía el número “1″ en el medio.

Faustino celebró su primer año de vida

Faustino pasó su cumpleaños al aire libre, rodeado de sus seres queridos

En el álbum fotográfico se retrataron las diferentes muecas de felicidad de Faustino, quien levantó sus brazos, sonrío para la cámara y festejó, de esa manera, su primer año de vida rodeado de sus seres queridos.

Una vez que la publicación vio la luz, las repercusiones no tardaron en llegar. Una de las primeras en firmar fue Carolina Baldini, abuela de Faustino, quien está en contacto permanente con Bargiela y su hijo.

El posteo emotivo de Carolina Baldini por el cumple de Faustino

“Feliz vida Fausti. Nos hiciste inmensamente felices”, sintetizó Baldini, quien, también, agregó contenido a sus redes en alusión a la celebración.

"Soy feliz", la emoción de Carolina Baldini en el cumpleaños de su nieto

En un emotivo posteo, Baldini hizo una recopilación de momentos vividos y se alegró por estar presente en este momento: “Feliz cumpleaños Fausti. Ya pasó un año desde que llegaste a nuestras vidas y nos regalaste una nueva forma de amar. Que emoción verte crecer, descubrir el mundo con esos ojitos llenos de inocencia, y saber que tengo el privilegio de acompañarte en este camino”.

Y, agregó, en un tono emotivo: “Que la vida te regale muchos motivos para sonreír, sueños enormes y la libertad de ser siempre quien quieras ser. Hoy tus dos abuelas custodian tu vida. Una en la tierra y otra en el cielo para que seas muy feliz”.

Carolina Baldini celebró el cumpleaños de Faustino

Por la misma vía, Baldini subió un video del festejo de Faustino, quien bailó al compás del payaso Plim Plim, a quien invitaron para animar la fiesta donde bailaron todos los chicos, como así también los grandes, quienes recordaron sus famosos temas musicales.

Otro ser querido que se pronunció en las redes fue Diego “Cholo” Simeone, director técnico del Atlético de Madrid, que no pudo estar presente por sus compromisos laborales en España. Mediante Instagram, utilizó una foto de Gianluca y agregó: “Mi león y mi cachorro”.

El saludo del Cholo Simeone

De la misma forma, Giuliano Simeone, hermano de Gianluca, que estuvo ausente por el mismo motivo que su padre, le mandó un mensaje a la distancia a Faustino por su primer natalicio.

“Feliz cumple, Fausti. Te amo”, indicó el jugador de la selección argentina, quien agregó una instantánea de él alzando al pequeño en la previa de un partido del Atlético de Madrid.

Giuliano Simeone también se refirió al cumpleaños de Faustino

Otras celebridades que se sumaron al saludo generalizado en redes fueron Sol Pérez, Julieta Puente, Sofía “Jujuy” Jiménez, entre otros.