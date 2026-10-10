Florida elige al sucesor de Marco Rubio: las últimas encuestas entre Moody y Nixon

El martes 3 de noviembre se celebra en Florida la elección especial para el Senado de Estados Unidos por la vacante que dejó Marco Rubio para servir como secretario de Estado. Según las últimas encuestas, la actual senadora interina republicana, Ashley Moody, muestra una ventaja general sobre la candidata demócrata Angie Nixon.

Quién será el sucesor de Marco Rubio en Florida, según las encuestas

Según el sondeo de Mason-Dixon Polling & Strategy realizado entre el 28 de septiembre y el 1° de octubre, Moody lidera la intención de voto con un 50% frente al 40% de Nixon, lo que representa una ventaja de diez puntos para la candidata republicana.

En esta misma encuesta, un 2% apoya al candidato independiente Neil Gillespie y un 8% permanece indeciso.

El voto se mantiene alineado de acuerdo a los partidos políticos. En ese sentido, los republicanos respaldan a Moody en un 91% frente a un 3%, mientras que los demócratas apoyan a Nixon en un 87% frente a un 5%.

Ahley Moody lidera la intención del voto con el 50% Instagram/@ashleymoodyfl

Entre los votantes independientes, la congresista de la Cámara de Representantes en Florida lleva la delantera con un 41% frente al 35% de Moody.

Los republicanos respaldan a Ashley Moody en un 91% frente a un 3% Joe Burbank - Orlando Sentinel

De acuerdo con Florida Politics, otras encuestas realizadas durante septiembre y octubre muestran matices en el margen de diferencia:

Stetson University : muestra a Moody arriba 51% a 40%

: muestra a Moody arriba YouGov : registra una ventaja para Moody de 49% a 44%

: registra una ventaja para Moody de InsiderAdvantage : otorga a Moody el liderazgo con 49% a 42%

: otorga a Moody el liderazgo con Change Research: muestra un escenario más estrecho, con Moody adelante por un punto, 48% a 47%.

muestra un escenario más estrecho, con Moody adelante por un punto, 48% a 47%. St. Pete Polls: reportó un empate en 45% a mediados de septiembre

¿Ashley o Nixon? La distribución geográfica de los votos en las elecciones de Florida

Las candidatas mantienen sus niveles de respaldo en distintas zonas del Estado del Sol. De acuerdo con la encuesta de Mason-Dixon Polling & Strategy, Moody registra una ventaja en el norte (58%), el centro (54%) y el suroeste de Florida (57%).

Con respecto a Nixon, lidera en el sureste de Florida (48%), mientras que ambas candidatas registran un empate del 44% en la zona de Tampa Bay.

Asimismo, al consultar sobre la filiación de la demócrata con la organización Democratic Socialists of America, un 52% de los encuestados afirmó que sería menos probable que votara por un candidato autodefinido como socialista demócrata.

El apoyo del presidente Donald Trump a Ashley Moody

Moody cuenta con el respaldo de figuras políticas republicanas. Entre ellas, el presidente Donald Trump, quien a fines de julio de 2025 aseguró que la republicana ha hecho un gran trabajo en el Estado del Sol.

El presidente Donald Trump aseguró que Ashley Moody no va a defraudar a los floridanos Truth Social/@realDonaldTrump

“Ashley Moody tiene mi completo respaldo. No los va a defraudar”, aseguró el republicano en su cuenta de Truth Social.

“Gracias, presidente. ¡Me siento honrado por su apoyo y espero que continuemos trabajando juntos para hacer de esta una nación más segura y fuerte!“, le respondió la republicana desde sus redes sociales.