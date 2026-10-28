Revisan el voto de cientos de personas en Washington y entre los señalados hay inmigrantes con green card

Las autoridades federales pidieron al estado de Washington que revise el voto de más de 400 personas, entre las que se encuentran inmigrantes con green card, y aparte sus boletas por correo hasta verificar su ciudadanía. El reclamo se produce en medio de las disputas por el presunto sufragio de no ciudadanos antes de las elecciones del 3 de noviembre.

Qué investigan sobre los votos y las green cards en Washington

Según el comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés), los fiscales federales identificaron más de 400 personas presuntamente inscritas de manera irregular en los registros electorales. Las autoridades sostuvieron que varias participaron en elecciones anteriores pese a no contar con ciudadanía estadounidense.

Neil Floyd, fiscal federal interino, sostuvo que 405 personas participaron de forma irregular en elecciones de Washington Magnific

KUOW precisó que los investigadores señalaron a 405 personas, a quienes atribuyeron la emisión de más de 1500 votos presuntamente ilegales. Los fiscales no especificaron el período completo al que corresponden esos sufragios.

Entre los individuos identificados figuran residentes permanentes legales. Estas personas poseen una green card que les permite vivir legalmente en EE.UU., pero no les otorga la ciudadanía ni el derecho a participar en elecciones federales.

El fiscal federal interino del distrito occidental de Washington, Neil Floyd, afirmó que los investigadores detectaron personas que votaron en múltiples elecciones.

Los fiscales también señalaron posibles errores en el programa Washington Motor Voter. Según explicaron, algunos residentes permanentes denunciaron que el sistema los inscribió sin su conocimiento.

A partir de esa supuesta falla, recibieron boletas electorales por correo y asumieron que tenían autorización para votar.

El plazo del DOJ para que Washington separe las boletas

De acuerdo con Reuters, los fiscales federales solicitaron al secretario de Estado de Washington, Steve Hobbs, verificar la ciudadanía de los individuos señalados y evitar el recuento de sus boletas hasta completar ese procedimiento.

El documento estableció como plazo el miércoles 28 de octubre, a las 12 hs (hora local). El DOJ advirtió que podría solicitar una medida judicial de emergencia si las autoridades estatales no cumplían con el requerimiento.

Los inmigrantes con green card pueden residir legalmente en EE.UU., pero no tienen autorización para votar en elecciones federales Freepik

La lista de personas investigadas provino del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), según informó KUOW. Los fiscales federales revisaron los antecedentes electorales de los individuos y cruzaron los registros electorales para identificar posibles irregularidades.

Sin embargo, el propio DOJ reconoció en su carta que algunos de los señalados podrían haber obtenido la ciudadanía estadounidense y esa información no estaría actualizada en su registro migratorio. No se precisó cuántas personas podrían encontrarse en esa situación.

La intervención federal en Washington ocurrió después de una solicitud similar en California, donde el DOJ exigió apartar las boletas de unas 20.000 personas consideradas posibles no ciudadanas. Las autoridades californianas cuestionaron los datos y el conflicto derivó en una demanda judicial.

La respuesta de Washington a las acusaciones de fraude electoral

La Secretaría de Estado de Washington confirmó el 26 de octubre que recibió el pedido del DOJ. El organismo anunció que examinaría la información solicitada y evaluaría su compatibilidad con las leyes estatales y federales.

Hobbs cuestionó la confiabilidad del sistema federal utilizado para identificar a posibles extranjeros en los padrones. Según la dependencia estatal, esa herramienta puede señalar por error a ciudadanos estadounidenses, un riesgo asociado a las revisiones de ciudadanía de los votantes.

La Secretaría de Estado destacó que uno de los aproximadamente 400 registros mencionados por el DOJ data de 1994. Desde ese año, Washington contabilizó unos 113,5 millones de votos en elecciones primarias y generales.

En una entrevista anterior citada por KUOW, Hobbs afirmó que entre 1982 y 2025 se identificaron apenas 15 casos de voto de personas sin ciudadanía en el estado. El secretario sostuvo que las autoridades revisan los padrones constantemente para detectar posibles inscripciones incorrectas.

Qué consecuencias pueden enfrentar los inmigrantes con green card por votar

El DOJ advirtió que los residentes permanentes que declaren falsamente su ciudadanía para inscribirse como electores pueden enfrentar cargos penales. Las acusaciones por determinadas declaraciones falsas y registros fraudulentos contemplan penas máximas de cinco años de prisión federal.

También existen posibles consecuencias migratorias. Según el organismo, una persona que votó ilegalmente podría enfrentar dificultades durante su proceso de naturalización, especialmente si niega esos antecedentes o una declaración previa de ciudadanía estadounidense en la solicitud.